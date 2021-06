Zweite virtuelle Weinprobe „Liebliches Taubertal” ein voller Erfolg

Wertheim/Kreuzwertheim. Die geschmackliche Vielfalt des Weinlands Taubertal präsentierten Justina und Konrad Michel von der Burgkellerei Michel in Wertheim vor ein paar Tagen bei musikalischer Umrahmung von Wolfgang Michel. Auch diese zweite Virtuelle Weinprobe des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ kann als Erfolg verbucht werden.

Die zweite Online-Veranstaltung zum 70. Geburtstag des „Lieblichen Taubertals“ brachte trotz Corona viele Menschen zusammen. Wieder konnten es sich alle Teilnehmenden zu Hause vor TV, Laptop oder Tablet gemütlich machen.

Äußerst charmant verkosteten Justina und Konrad Michel, die im Weingut Alte Grafschaft in Kreuzwertheim zu Gast waren, einen Sekt und fünf Weine aus dem mittleren und nördlichen Taubertal. Während der Probe präsentierten die beiden nicht nur die Weine, sondern informierten auch über deren Produzenten, Weingüter und Genossenschaften. Darüber hinaus brachten sie den Zuschauern die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ näher, unterstützt von Bild- und Videoeinblendungen.

Wolfgang Michel umrahmte mit stimmungsvollen Melodien auf der Harmonika die Probe.

Kommunikation per Chat

Die Veranstaltung wurde als YouTube-Premiere nicht nur live, sondern von vielen Zuschauern auch noch im Nachhinein verfolgt. Im Live-Chat konnte unter den Teilnehmenden kommuniziert werden. Rund 80 Weinpakete waren zuvor deutschlandweit von der Burgkellerei Michel aus Wertheim versendet oder waren beim Tourismusverband abgeholt worden. Ein Paket ging auch wieder in die Niederlande.

In der Regel nahmen jeweils vier Personen an der Verkostung teil, so dass gut 300 Personen mit der zweiten Virtuellen Weinprobe erreicht wurden.

In der Probe vertreten waren mit ihren Erzeugnissen die Becksteiner Winzer eG, das Weingut Alte Grafschaft Kreuzwertheim, der GWF-Winzerkeller im Taubertal aus Reicholzheim, die Burgkellerei Michel, der Ökologische Land- und Weinbau Seitz aus Königheim und der Winzerhof Wille aus Dittwar. tlt

