Zweitbeste Lösung für Finanzierung gefunden

Wertheim. Im Wertheimer Gemeinderat sollen die Kosten für den Familienpass und die Kindergartenbeiträge auf der Sitzung am Montagabend verändert werden. Wie einer pressemitteilung zu entnehmen ist suchte die SPD Wertheim deshalb im Vorfeld der Entscheidung die Diskussion in einer Online-Veranstaltung.

In der Mitteilung heißt es: Der Ortsvereinsvorsitzende Thomas Kraft führte in das Thema ein und erläuterte die grundsätzliche Haltung der SPD.

Und weiter ist zu lesen: Kindergärten sind Bildungseinrichtungen. Bildung ist kostenfrei. Für Kindergärten seien daher keine Gebühren zu erheben. Dafür gebe es auch gute Gründe. Familien werden entlastet, es führt zu mehr Bildungsgerechtigkeit, die Kinderarmut wird bekämpft, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert und es sorgt für gleiche Lebensverhältnisse in allen Gemeinden.

Derzeit können nur Kommunen mit außergewöhnlich hohen Einnahmen auf Beiträge verzichten. Wertheim zählt dazu leider nicht. Daher müsse das Land für einen entsprechenden Ausgleich sorgen.

Die SPD in Baden-Württemberg wollte dazu ein Volksbegehren durchführen. Dafür habe sich auch die SPD Wertheim eingesetzt, so Kraft weiter. Das Begehren wurde aus vorgeschobenen Gründen allerdings nicht zugelassen, heißt es in der pressemitteilung der Wertheimer SPD. Die Gebührenfreiheit sei finanzierbar. Sie würde den Landeshaushalt jährlich etwa 500 Millionen Euro kosten. Bei einem Gesamthaushalt von 50 bis 60 Milliarden Euro sei das realistisch. Auch auf Bundesebene habe die SPD mit einer Fachkräfteinitiative und dem „Gute Kita-Gesetz“ Initiativen ergriffen und Geld zur Verfügung gestellt.

In Wertheim, kämpfe die SPD seit vielen Jahren gegen die Erhöhung von Kindergartengebühren, so der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Patrick Schönig. Wertheim habe im Bereich Kindergärten viel gemacht. Die jüngste Entscheidung zum Neubau in Kembach sei ein Beispiel dafür. Kostenfreie Kita darf nicht zu Lasten der Qualität der Betreuung gehen, stellte Schönig klar. Die Kindergartengebühren decken lediglich zu elf Prozent die Kosten. Das Land fordere einen Deckungsbeitrag von 20 Prozent. Dort werde auf die Einnahmemöglichkeiten der Kommunen geachtet. Schöpfen die Städte diese nicht aus, kann sich das auf die Zuschüsse des Landes auswirken. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat habe in den letzten Jahren mehrfach andere Modelle beantragt.

Nachdem es für die jüngste Erhöhung keine Mehrheit gab, wurden andere Modelle diskutiert. Dazu wurde eine Kommission mit Beteiligung der Träger und der Fraktionen gebildet. In der Vergangenheit wurden SPD-Vorstöße für einkommensgerechte Beiträge immer zurückgewiesen. Das sei zu kompliziert und nicht machbar. Richtig war diese Aussage nie, denn es gibt zahlreiche Kommunen, die das seit Jahren machen, so Schönig. Jedenfalls wurde von der Kommission und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez jetzt diese Möglichkeit genauer unter die Lupe genommen. Resultat ist nun eine ein einkommensgerechter Kita-Beitrag, der als Leistung über den Familienpass gesteuert wird. Damit habe man die zweitbeste Lösung erreicht. Ein großer Erfolg für die SPD-Fraktion, so Patrick Schönig. In der Diskussion stellte er sich Fragen und erläuterte genauere Details der neuen Regelung. pm