Zwei Konzerte im Stadtgärtchen

Marktheidenfeld. Zwei Konzerthöhepunkte gibt es am Samstag/Sonntag, 30./31. 31. Juli gibt es wieder zwei Konzert-Höhepunkte im Marktheidenfelder Stadtgärtchen.

Zu Gast ist zum einen Edeltraud Rupek mit ihren Lieblingen, elche eine ultimative Crossover-Musik-Revue von Mozart bis Madonna und mehr bieten. Die Lieblinge sind Peter Mekis am Piano und Philipp Hagemann am Cello. Einzeln sind die drei Vollblutmusiker bereits ein Erlebnis. Wenn sie aber zu dritt ihre musikalischen Lieblinge auspacken, entsteht ein fulminantes musikalisches Ereignis aller Stilrichtungen. Mal ein Klassik-Hit, der in eine Soul-Nummer einmündet, dann wieder ein Broadway-Showstopper, mit eigenwilligen neuen Texten.

Wenn Edeltraud Rupek über ihre ganz besonderen Vorlieben spricht oder mit Texten und Gedichten ihre Antilieblinge aufs Korn nimmt, ist das beste Unterhaltung.

Das „Machado Quartett“ ist am Samstag, 31. Juli, um 20 Uhr zu Gast. Mit bisher ungehörten Klangeffekten setzt das Quartett neue Maßstäbe im Bereich der klassischen Gitarrenmusik.

Die vier Gitarristen kultivieren nicht nur einen eigenen Stil, sondern schaffen mit ihrem Oeuvre ein ureigenes Genre „Guitarra Nueva”. Ebenso akrobatisch wie akribisch erweitern sie das Klangspektrum der Konzertgitarre und überraschen den Zuhörer mit ausgefeilten Rhythmus-Arrangements.

So erklingen Klassik, Tango, Jazz und Pop in einem spannenden Dialog der Instrumente. Die frischgebackenen Preisträger bei den Global-Music-Awards 2020 präsentieren ihr aktuelles Konzertprogramm „Viergefühl”.