Zwei Impfstationen in Wertheim

Wertheim. Die große Ansteckungswelle, die nach dem Ende der Ferienzeit befürchtet wurde, ist ausgeblieben, die Infektionszahlen bewegen sich aktuell auf einem mittleren Niveau.

Dank des sonnigen Herbstbeginns halten sich die Menschen noch viel im Freien auf. „Aber was passiert, wenn sich das Leben wieder nach innen verlagert?“, stellte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr in den Raum. Ihn erreichen vermehrt Anfragen zur coronagerechten Planung von Veranstaltungen. Der Maßstab dabei ist die 3G-Regel. Firmen rät er, von großen Weihnachtsfeiern dieses Jahr nochmals abzusehen. Jedem Veranstalter stehe es übrigens frei, die 2G-Regel anzuwenden. Unter dieser Vorsichtsmaßnahme kehren zum Beispiele die ersten Gesangvereine jetzt zum Probenbetrieb zurück.

„Impfen to go“

Mit Blick auf die Schließung des Kreisimpfzentrums zum Monatsende wies der Lenkungsstab nochmals auf den letzten „Impfen to go“-Termin am Samstag, 25. September, in Wertheim hin. Das mobile Impfteam des Landkreises ist letztmals an zwei Standorten präsent: von 9 bis 12 Uhr am Busparkplatz Spitzer Turm und von 13 bis 15 Uhr am Rewe-Parkplatz auf dem Reinhardshof.

Bürgermeister Stein berichtete in diesem Zusammenhang von einem Zwischenfall am letzten Samstag: Ein Impfgegner hatte Menschen verbal bedrängt, die sich in die Warteschlange vor der mobilen Impfstation eingereiht hatten. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts schritt ein, die hinzugerufene Polizei erteilte einen Platzverweis. „Das Klima ist rauer geworden“, fasste Stein seinen Eindruck zusammen. Dass eine ablehnende Haltung zu Aggression gegenüber Mitmenschen führe, sei nicht hinnehmbar.

