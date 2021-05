Zwei Grundschulen komplett geöffnet

Wertheim. „Wir freuen uns, dass die Betriebe jetzt wieder eine Perspektive haben“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein im Corona-Lenkungsstab der Stadtverwaltung zur Öffnung der Gastronomie. Die Testpflicht sei für potenzielle Gastronomiebesucher noch eine Hürde.

Kunde oder Gast müssen nicht zwingend den Nachweis einer offiziellen Teststelle vorlegen. Es ist auch möglich, unter Aufsicht einen Selbsttest vor Ort durchzuführen. Kinder bis einschließlich fünf Jahre, die keine Symptome haben, müssen nicht getestet werden.

Rückkehr zum Präsenzunterricht

Für die Schulen zeichnet sich die Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab. Das Land hat allen Grundschulen in Regionen mit niedriger Inzidenz die Option eingeräumt, noch vor den Pfingstferien alle Kinder zum Präsenzunterricht in die Schule zurückzuholen. In Wertheim haben diese Möglichkeit die Grundschulen Bestenheid und Dertingen genutzt. Nach den Pfingstferien werden alle Grundschulen zum Präsenzbetrieb übergehen. Während das Abstandsgebot dann nicht mehr gilt, bleiben Masken- und Testpflicht bestehen.

Für die weiterführenden Schulen kündigt das Land die Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab 21. Juni an. Dazu wird es eine Änderung der Landesverordnung geben. stv

