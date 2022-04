Zwei Gründungsmitglieder für langjähriges Engagement ausgezeichnet

Reicholzheim. Die Jahreshauptversammlung des Angelvereins Reicholzheim eröffnete Vorsitzender Gerd Dreikorn im Hotel „Martha“. Infolge der Corona-Pandemie war die letztjährige Versammlung ausgefallen, deshalb wurde auf zwei Jahre zurückgeblickt. Durch acht Neuzugänge in diesem Zeitraum hat der Verein nun 83 Mitglieder. Im Zwei-Jahres-Bericht wurde deutlich, dass auch der Angelverein seine Aktivitäten nur eingeschränkt durchführen konnte. Das ursprünglich für 2021 geplante Fischerfest musste ausfallen. Mit guter Beteiligung der Mitglieder fanden lediglich die Vereinsfischen statt.

Für insgesamt 6500 Euro wurden Fische eingesetzt, beispielsweise Bachforellen, Karpfen, Schleien, Äsche und Weißfische. Des weiteren wurden in den vom Angelverein gepachteten Abschnitt des Schönertsbachs Bachforellenbrütlinge eingesetzt. Der Pachtvertrag für das Vereinsgewässer wurde für weitere zwölf Jahre verlängert. Bei Arbeitseinsätzen wurde die Angelhütte gestrichen und das Gelände gepflegt.

Es folgte der Kassenbericht von Carsten Sczepaniak. Gerd Schacht, Bernhard Fischer und Uwe Kasper berichteten von einer tadellosen Kassenführung, was zur einstimmigen Entlastung des Vorstands führte.

Bei den Ehrungen wurden zwei Gründungsmitglieder für ihre 40- jährige Vereinszugehörigkeit geehrt: Gerd Schacht und Rolf Lurz. Seit 35 Jahren gehören Jürgen Schwab, Peter Elm und Rudi Wolf dem Verein an, seit 30 Jahren Rüdiger Bick, seit 25 Jahren Michael Althaus, Jochen Klein, Bernd Dreikorn, Achim Bund und Werner Scheuermann.

Fischerkönig 2020 wurde Markus Alfred, Fischerkönig 2021 Hartmut Borchardt. Jahressieger 2020 wurde Rolf Lurz, Jahressieger 2021 Lorenz Fleischmann.

Bei den Wahlen wurde Gerd Dreikorn in seinem Amt bestätigt, neuer stellvertretender Vorsitzender und Vergnügungswart ist Rüdiger Bick.

Die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: Kassenwart Carsten Sczepaniak, Schriftführer Jürgen Schäfer, Gewässerwart Karsten Klemm, Beisitzer Hartmut Borchardt, Martin Sigmudzik und Berthold Rosinsky. In diesem Jahr findet wieder das zweitägige Fischerfest am Tauberufer vom 9. und 10. Juli auf dem Vereinsgelände statt. Auch am Brückenfest vom 6. und 7. August wird sich der Angelverein beteiligen. Mit der Bitte an die Mitglieder, den Verein bei seinen Aktivitäten zu unterstützen, wurde die Versammlung beendet.