Zuwachs für Wirtschaftsleben

Wertheim. „Main Lieblingsplatz“ ist die neue Adresse in Wertheim für Geländer und Überdachungen im Garten und auf dem Balkon. Am Samstag konnten sich Interessierte ein Bild vom Angebotsspektrum in den Sparten Balkongeländer, Lamellendächer und Glasdachsysteme machen. Vor der offiziellen Eröffnung besuchte auch Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zusammen mit Geschäftsführer Michael Englert und Laura Englert, die maßgeblich an der Organisation beteiligt war, die Ausstellung. Er zeigte sich hocherfreut über diesen Zuwachs am Wirtschaftsstandort Wertheim. Bild: Firmenbild

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1