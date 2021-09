Zusammenstoß nahe der Brücke

Wertheim. Nach dem Zusammenstoß zweier Pkw am Mittwochnachmittag in der Nähe der Wertheimer Spessartbrücke sucht die Polizei nach Zeugen. Um kurz vor 14.30 Uhr überquerte die Fahrerin eines Hyundai den Main von Kreuzwertheim kommend und wollte an der nächsten Ampel auf die Landesstraße in Richtung Bestenheid abbiegen. Wegen eines langsam vorausfahrenden Sattelzuges, schaffte es die Frau nicht rechtzeitig den Kreuzungsbereich zu räumen, bevor die anderen Verkehrsteilnehmer losfuhren. Die Lenkerin eines Citroen in den Kreuzungsbereich ein, um von der Bestenheider Landstraße nach links auf die Odenwaldbrücke abzubiegen. Es kam zur Kollision. Laut Pressemitteilung der Polizei kam es bei dem Unfall zu Schäden in Höhe von ungefähr 9000 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon: 09342/91890 melden. pol