Zusammenspiel vieler sorgte in der Wertheimer Stiftskirche für tolles Klangerlebnis

Wertheim. Das „Hallelujah“ ist wohl der bekannteste Teil aus Georg Friedrich Händels „Messias“. Allerdings war das Stück zunächst nicht Teil des Programms bei der Aufführung des Oratoriums am Sonntag in der Stiftskirche. Denn das Konzert unter Leitung von Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl hatte den Teil eins und drei in deutscher Sprache zum Thema. Der zweite Teil, der Passion und Auferstehung umfasst, wurde ausgelassen. Das war bei Weihnachtsaufführungen schon zu Händels Zeiten üblich. Als Zugabe kam „Hallelujah“ in der voll besetzten Stiftskirche dann doch zu Gehör – nach Ovationen des Publikums im Stehen und einem beeindruckenden eineinhalbstündigen Konzert, bei dem Chor, Solisten und Orchester perfekt harmonierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben dem Projektorchester waren die Solisten Anna Feith (Sopran), Carolina große Darrelmann (Alt), Stefan Schneider (Tenor) und Sven Fürst (Bass) für die Aufführung engagiert worden. Allen gelang es mit klarem Ton und klarer Aussprache, die Soloparts des Oratoriums in den Kirchenraum zu tragen.

Der große und altersgemischte Chor stand den Profis aber in nichts nach. Zusammenklang miteinander und mit dem Orchester passten, der Text war gut artikuliert und zu verstehen. Selbst das Aufstehen und Hinsetzen vor und nach den Chorparts klappte in erstaunlicher Einheit. Dabei wirkten die Sängerinnen und Sänger auf keinen Fall steif. Man merkte ihnen die Freude am Singen an. Dieser Funke sprang rasch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Kirchenbänken über.

Mehr zum Thema In der Stiftskirche „Der Messias“ kommt nach Wertheim Mehr erfahren Konzert Fast schon ein Weihnachts-Musical Mehr erfahren

Für sein Oratorium „Messias“, entstanden im Jahr 1741, fügte Georg Friedrich Händel gemeinsam mit seinem Librettisten Charles Jennens 52 Texte aus verschiedenen Zeiten und Quellen zu einem folgerichtigen Ganzen zusammen. Im ersten Teil „Ankündigung des Messias und die Geburt Christi“ reichte der inhaltliche Bogen von den Prophezeiungen über die Geburt des Heilands bis hin zu seinem Wirken.

Nach den ersten 19 Stücken sorgte Wiedemann-Hohl für einen Cut, indem er das Dirigentenpult verließ und damit zeigte, dass jetzt der erste Teil beendet ist. Nach dem Neustimmen der Instrumente ging es aber sofort wieder weiter mit dem dritten Teil mit der Überschrift „Überwindung des Todes“.

Händel mischte für das in Dublin am 13. April 1742 im Rahmen eines Benefizkonzerts uraufgeführte Werk Musikstile der anglikanischen, deutsch-protestantischen und italienischen Chortradition. Dies machte das Werk auch bei der Aufführung in der Stiftskirche lebendig. Die Stimmung wechselte von energisch-laut über sanft-melodisch bis hin zu hymnischer Darstellung.

Noch heute ist es in Großbritannien üblich, das Oratorium für wohltätige Zwecke aufzuführen. Allerdings gab es auch Proteste, die dem Konzert Blasphemie vorwarfen.

Von Protest konnte man dagegen in der Stiftskirche nichts spüren, höchstens darüber, dass das Konzert nicht länger dauerte. Doch wer noch mehr Händel in diesem Rahmen hören möchte, der sei auf Ostern verwiesen. Denn dann kommt am 2. April um 17 Uhr die „Brockes-Passion“ vom gleichen Komponisten zur Aufführung. Wer dabei vielleicht sogar mitwirken möchte, den laden die Veranstalter ein, ab 11. Januar mittwochs von 19.30 bis 21. 30 Uhr bei den Proben des Stiftschors im Stiftshof vorbeizuschauen.