Zusammenarbeit mit Schulen bewertet

Wertheim. In der Sitzung des Wertheimer Gesamtelternbeirats an der Comenius Realschule in Bestenheid ging es auch um das Thema Corona.

Die geschäftsführende Schulleiterin F. Schott nannte als das große Ziel, dass es an den Schulen so lange wie möglich Präsenzunterricht geben soll. Durch das Homeschooling und ausgefallene Kindergarten-Betreuung gebe es deutliche Lernlücken. Auch die Lernbasis aus dem Vorschuljahr sei oft nicht ausreichend. Zudem fielen sozial-emotionale Probleme auf. Die Schulsozialarbeiter würden versuchen, diese aufzufangen. Bei Kindern mit Migrationshintergrund habe das Erlernen der deutschen Sprachen gelitten. Auch Abschlussklassen würden unter hohem Druck stehen. Ein Leistungsabfall sei erkennbar.

Matthias Fleischer vom Referat Bildung und Familie der Stadt Wertheim erklärte, dass die Versorgung mit Corona-Tests durch die Landesregierung gut sei. Der Einbau von Raumbelüftungen bringe laut Uni Stuttgart hat nur in schwer belüftbaren Räumen einen großen Nutzen. Die angeschafften CO2-Ampeln seien sehr sinnvoll.

Das Landesprojekt „Lernen mit Rückenwind“ soll Schulen helfen, individuell Lern- und Unterrichtsdefizite auszugleichen. Leider sei die Prüfung der Voraussetzungen sehr bürokratisch, langwierig und umfangreich, wurde bedauert. Deshalb sei trotz zusätzlicher Arbeit noch keine Umsetzung erfolgt. Erfreut teilte Schott mit, dass der Schulstandort Wertheim seine Deputate mit Lehrkräften sehr gut besetzen könne. Auch Matthias Fleischer bestätigte, dass die positive Versorgung mit Lehrkräften in Wertheim. Einer der Gründe dafür sei die Besetzung vieler Stellen durch Lehrkräfte aus dem benachbarten Bayern.

Im laufenden Schuljahr besuchen (ohne das Berufliche Schulzentrum) 2561 Kinder und Jugendliche Wertheimer Schulen. Diese Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert, wurde erklärt.

Die Stadt plant einige Maßnahmen. Baubeginn für die Dreifach-Sporthalle des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums soll noch in diesem Jahr sein. Für die Grundschule soll auf dem ehemaligen Krankenhausgelände ein neues Gebäude errichtet werden. Die Arbeiten an der Otfried-Preußler-Schule auf dem Wartberg sollen im September beendet sein. Das Berufsschulzentrum soll 2023 für zwei Jahre auf den Reinhardshof umziehen, um das Gebäude in Bestenheid sanieren zu können. Geplant ist, dass Letzteres wieder genutzt werden kann. Die Gemeinschaftsschule soll dann in die Schule Reinhardshof ziehen.

Die Umfrage zur Schulverpflegung hat ergeben, dass vor allem die Schüler der Realschule unzufrieden sind. Das liege auch an den vielen Alternativen direkt vor Ort, hieß es. Der Caterer sei bestrebt, mehr auf den Geschmack der Schüler einzugehen und den Pausenverkauf zu stärken.

Gremiumsvorsitzender Robert Vranckaerts berichtete über den gelungenen Online-Experten-Vortrag „Lernen macht glücklich“. Die Veranstaltung „Wald im Klimawandel“ der Wohllebens Waldakademie, wurde auf den 20. Juli verschoben. Dazu erwartet der Gesamtelternbeirat, dass sich dabei mindestens zwei Schulklassen mit eigenen Projekten engagieren.

Angeregt durch rege Diskussionen wurde entschieden, einen Stammtisch für die Elternvertreter einzuführen. Wenn es die Pandemie-Lage erlaubt, soll dieser am 9. März stattfinden.

Als in der Regel positiv bis sehr positiv bewerteten die Elternvertreter die Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Diese verschlechtere sich allerdings mit Ausnahme des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums an den weiterführenden Schulen. Bei den Berufsschulen und der Realschule gebe es dagegen „Luft nach oben“.

Jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, Robert Vranckaerts, der stellvertretende Vorsitzende Carsten Kempf und Schriftführerin Kirsten Siemon. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Jennifer Hüttermann-Wiesner.