Zusätzlicher Kostenfaktor

Wertheim. Die Strategie „Impfen und Testen“ soll Deutschland aus der Corona-Pandemie führen. Wertheim beteiligt sich seit Mitte Februar an mehreren Stellen am Testkonzept. Insgesamt wird die Stadt bis Ende Juni voraussichtlich rund 170 000 Euro ausgeben. Der Gemeinderat billigte die außerplanmäßigen Aufwendungen bei seiner Sitzung am Montagabend.

Teilweise werden die Ausgaben der Stadt von Land oder Bund erstattet, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Helmut Wießner. Anderes, wie Tests für Verwaltungsangestellte und die Mitglieder von Gremien, muss die Kommune tragen. Er schätzte diesen Anteil auf 40 000 bis 50 000 Euro. „Es handelt sich dabei um eine grobe Einschätzung“, schickte Dezernatsleiter Helmut Wießner den Zahlen voraus. Axel Wältz (CDU) freute sich darüber, dass der Großteil der Eltern ihre Kinder an den Schulen testen lässt. Seine Fraktion habe kein Verständnis für diejenigen, die solche Dinge schlechtreden. Patrick Schönig appellierte in Richtung der Leitungen der Wertheimer Grundschulen, dass auch dort die Tests künftig vor Ort durchgeführt werden sollten und nicht, wie bisher in den meisten Fällen gehandhabt, zu Hause. Was dort mit den Tests passiere, wisse man nicht.