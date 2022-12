Zum Jubiläum gab es die Zelterplakette

Dietenhan. Corona machte 2021 die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Gesangvereins Dietenhan zunichte. Einige Jubiläumsideen sollten jedoch nachgeholt werden, wie unter anderem der Kabarettabend mit „Häisdn Däisdn“, der am 21. Oktober stattfand.

Eine weitere war das „Vorweihnachtliche Konzert“ in der Dietenhaner Kirche. Dieses wurde letztlich dazu genutzt, dem Jubiläum mit der Ehrung einen besonderen Rahmen zu geben. Am späten Nachmittag begann das Event. Auf zwei Gesangseinlagen und die Begrüßung durch den Vorsitzenden Rainer Englert folgten Stücke am Klavier und an der Orgel durch Johannes Wießner, Instrumentalstücke an der Trompete durch Elmar Sührer sowie Beiträge des Flötenensembles.

Der Patenverein aus Kembach gratulierte mit zwei Liedern zum Ehrentag. Stellvertretend für Pfarrer Ziegler überbrachte Kirchenälteste Erika Deifel die Grußworte der Kirchengemeinde.

Landrat Christoph Schauder überreichte dem Gesangverein zum Jubiläum die Zelterplakette samt Urkunde. Als Vertreter der Stadt Wertheim überbrachte Stadtrat Thomas Wettengel, stellvertretend für den Oberbürgermeister, die besten Grüße und ein Präsent zum Jubiläum.

Wolfgang Runge, Präsident des Sängerbundes Badisch-Franken, überreichte nach einer Ansprache eine Urkunde. Vorsitzender Richard Mach vom Patenverein aus Kembach übergab einen Baum, der als Zeichen der Verbundenheit der beiden Vereine dienen soll.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Von guten Mächten“ und einem anschließenden Orgelstück wurde die Feier beschlossen.

Die anschließende Bewirtung übernahmen die Dietenhaner und Kembacher Dorfjugend.