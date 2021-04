Main-Spessart-Kreis. Die Zulassungsstellen des Landkreises Main-Spessart stellen im April auf ein neues Datenverarbeitungsprogramm um. Mit dieser Umstellung sind umfangreiche Änderungen an der Software sowie Schulungen des Personals verbunden, die eine zeitweilige Schließung unumgänglich machen. Um dennoch zumindest Zulassungstätigkeiten für dringend erforderliche Fälle anbieten zu können, ist an einigen Tagen in diesem Zeitraum eine der Zulassungsstellen des Landratsamtes im Notbetrieb geöffnet.

An folgenden Tagen sind die Zulassungsstellen geschlossen: Marktheidenfeld: 21., 22., 30. April und 3 Mai.

Geöffnet sind die Zulassungsstellen in Lohr und Marktheidenfeld am 20. April, Karlstadt und Lohr am 21. April, Karlstadt am 22. April, Karlstadt und Marktheidenfeld am 23. April.

Die Zulassungsstellen sollen in diesem Zeitraum nur in dringend erforderlichen Fällen aufgesucht werden. Am 30. April und 3. Mai sind alle Zulassungsstellen für den Besucherverkehr geschlossen. lra

