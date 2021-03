Marktheidenfeld. Die Zulassungsstellen des Landkreises stellen im April auf ein neues Datenverarbeitungs-programm um. Mit dieser Umstellung sind umfangreiche Änderungen an der Software sowie Schulungen des Personals verbunden, die eine zeitweilige Schließung der Zulassungsstellen unumgänglich machen. Um dennoch zumindest Zulassungstätigkeiten für dringend erforderliche Fälle anbieten zu können, ist an einigen Tagen in diesem Zeitraum eine der Zulassungsstellen des Landratsamtes im Notbetrieb geöffnet. Die Zulassungsstelle Marktheidenfeld ist am 19., 20. und 23. April geöffnet.

Das Landratsamt bittet, die Zulassungsstellen in diesem Zeitraum nur in dringend erforderlichen Fällen aufzusuchen. Bürger, die dennoch an diesen Tagen eine Zulassung vornehmen möchten, sollten daher zumindest ausreichend Zeit mitbringen. Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass aufgrund der reduzierten Kapazitäten alle Vorgänge an den betroffenen Tagen bearbeitet werden können. lra