Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Lokale Wirtschaft - FN-Messe „Zukunft Karriere Starter 3.0“ machte am Mittwoch in der Wertheimer Main-Tauber-Halle Station / 29 Unternehmen präsentierten sich „Zukunft Karriere Starter 3.0”: Schüler informierten sich bei FN-Ausbildungsmesse in Wertheim über Chancen

Unternehmen der Region stellen sich potenziellen Azubis vor. © Birger-Daniel Grein