"Zukunft Karriere Ausbildung": Berufe bei Ausbildungsmesse entdecken

Odenwald-Tauber. Der Auftakt der Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere Ausbildung“ der Fränkischen Nachrichten war am Mittwoch in Walldürn. Hunderte Schüler informierten sich bei Unternehmen der Region über mögliche Ausbildungsplätze oder duale Studiengänge. Zwischen vielen „guten Gesprächen“ lockten die Unternehmen die Schüler mit praktischen Aufgaben. Dabei tauchten diese näher in die Berufe ein. Auch der Spaßfaktor sollte bei den Aufgaben nicht zu kurz kommen.

Die Ausbildungsmesse findet noch an drei weiteren Standorten statt: In Wertheim können sich Schüler und Eltern bereits an diesem Samstag von 10 bis 15 Uhr in der Main-Tauber-Halle über die beruflichen Möglichkeiten nach der Schule informieren.

Neben der Ausstellung, bei der die Schüler mit den Firmen in Kontakt treten, wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einem „Job & Fun“-Ausbildungsbrunch, einem Fachvortrag der Agentur für Arbeit, einer Praktikumsbörse und verschiedenen interaktiven Spielen mit attraktiven Gewinnen, wie einem Wochenende im Europa-Park, zusammengestellt.

Des Weiteren findet „Zukunft Karriere Ausbildung“ am 22. März im Kursaal in Bad Mergentheim und am 30. März in der Emil-Beck-Halle in Tauberbischofsheim, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr, statt. sc