Zugang zum Teil beschränkt

Marktheidenfeld. Die städtischen Einrichtungen haben aufgrund der neuen Infektionsschutzverordnung ab sofort folgende Zugangsbeschränkungen: Rathaus und Bürgerbüro sowie Bauschutt- und Erdaushubdeponie „Plattenschlag“/ Wertstoffhof: Zugang für alle möglich.

Die Geschäftszeiten des Bürgerbüros und des Rathauses sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Es sollten möglichst alle Angelegenheiten – auch bei den anderen Abteilungen – telefonisch, per Mail oder schriftlich geklärt werden.

Touristinformation am Marktplatz: Zugang für alle Personen, aufgrund der Größe der Touristinformation ist der Zutritt auf zwei Besucher beschränkt.

Stadtbibliothek sowie Jugendzentrum (JuZ) MainHaus und Jugendarbeit: 2G, also Zugang für Geimpfte oder Genesene.

Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig Testungen in der Schule unterliegen und bis zu zwölf Jahren und drei Monaten alt sind, gelten als getestet.

Kulturzentrum Franck-Haus: 2G+, also Zugang für Geimpfte und Genesene plus mitgeführter PCR- oder Antigentest. Möglich ist zudem ein mitgebrachter Schnelltest, der vor Ort unter Aufsicht durchgeführt wird. Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig Testungen in der Schule unterliegen und bis zu zwölf Jahren und drei Monaten alt sind, gelten als getestet.