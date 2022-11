Züchter von Brieftauben feierten Jubiläum

Vockenrot. Der Verein Taubermünde im Verband Deutscher Brieftaubenzüchter Regionalverband 750 Mainfranken-Rhön der Reisevereinigung Main-Tauber, veranstaltete anlässlich seines 50-jährigen Bestehens eine kleine Feier im Gasthof „Ross“ in Vockenrot.

Vorsitzender Heinz Freudenberger ließ zunächst das Vereinsleben in den vergangenen 50 Jahren Revue passieren. Der Verein Taubermünde wurde am 12. Oktober 1972 von Hugo Stammer gegründet. Dieser fungierte 22 Jahre bis zum Februar 1994 als Vorsitzender. Aufgrund seiner Verdienste um den Verein wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Es folgten Guido Barczyk (bis 1999) und seitdem Heinz Freudenberger als Vorsitzende. Gründungsmitglieder waren Hugo Stammer, Rolf Weber, Reinhold Christ, Gerhard Dosch, Lothar Wolf, Guido Barczyk, Helmut Ückert, Lorenz Freudenberger und Heinz Freudenberger.

In den 50 Jahren Vereinsgeschichte haben die Mitglieder großes geleistet betonte Freudenberger. So wurden zahlreiche Taubenausstellungen in Röttbach, Vockenrot und Dertingen organisiert. Die Züchter haben mit ihren Brieftauben auch viele Preise und Auszeichnungen auf Vereinsebene und bei der Reisevereinigung Main-Tauber errungen sowie in der Fluggemeinschaft hervorragende Platzierungen erreicht. Abschließend bedankte sich der Vorsitzende bei den Mitgliedern für deren bisheriges Engagement. rh