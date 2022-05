Zu wenig Stellungnahmen

Höhefeld. Mit der Sanierung und Planung des Anbaus an den Kindergarten in Höhefeld kam die Idee auf, die Einrichtung und den gesamten Ort an ein Nahwärmenetz anzuschließen. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Ortschaftsrats hatten Mitarbeiter der Stadtwerke alle Grundstücksbesitzer im Ort angeschrieben, um zu erkunden, wer auf Nahwärme umsteigen würde.

Von den 157 angeschriebenen Liegenschaftsinhabern hatten allerdings weniger als 70 geantwortet. Das war Grund genug für die Stadtwerksmitarbeiter, in der Ortschaftsratssitzung noch einmal eindringlich auf das Ausfüllen des Fragebogens zu drängen. „Auch wenn Sie nicht versorgt werden wollen, antworten Sie bitte“, forderte Stefan Wolf von den Stadtwerken die Bürger Höhefelds auf. Nur dadurch könne ein Gesamtbild der Interessen entstehen. Nur wenn sich genügend Einwohner finden, die einen Anschluss an ein gemeinsames Nahwärmenetz wollen, lohnt sich die Investition auch. Die aktuelle Rücklaufquote sei „zu indifferent“. Unter den wenigen Rückläufen hatten einige Haushalte Interesse am Anschluss bekundet, andere seien unschlüssig.

Geplant ist eine zentrale Heizanlage, die mit Holzhackschnitzeln befeuert wird. Dabei sollen diese Holzhackschnitzel aus dem Eigenbetrieb Forst der Stadt Wertheim kommen. Es sei genügend Material vorhanden, so Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim. Man habe nicht vor, die Holzhackschnitzel europaweit einzukaufen. Das mache keinen Sinn, ergänzte Stefan Beier, Abteilungsleiter Gas Wasser Fernwärme beim heimischen Energieversorger.

Standort Sportplatz

Die zentrale Heizanlage soll möglichst außerhalb von Höhefeld errichtet werden. Favorisierter Standort ist der alte Sportplatz. Damit sich der bau des Netzes lohne, müssen möglichst viele Bürger mitmachen.

In Höhefeld gebe es viele alte Öl-Heizungen, aber auch viel Wärmeerzeugung durch Strom oder über eigenes Holz. Die Wirtschaftlichkeit einer zentralen Versorgung über ein Nahwärmenetz, das etwa eine Länge von 2500 Metern haben würde, stehe außer Frage, so die beiden Fachleute. Jeder Hausbesitzer müsse nur die Gegenrechnung für seine aktuelle Heizung machen. Die Kosten für die zentrale Nahwärmeversorgung seien auf jeden Fall günstiger, als bei einer eigenen Ölheizung, die in den nächsten Jahren erneuert werden müsse.

Bei Stromheizungen müsse eine hausinterne Installation erfolgen. Dafür gibt es eventuell eine Förderung vom Staat, stellte Beier in Aussicht. Das müsse jedoch im Einzelfall mit einem Energieberater geklärt werden, schob er nach.

Man denkt an eine Anlage mit vier Heizkesseln, stellte Wolf eine Möglichkeit vor. Eine etwas kleinere Anlage sei in Nassig im Betrieb und laufe dort vorzüglich. Zusätzlich will man zu der Heizung auch auf Solarthermie setzen, mindestens auf dem Dach des Heizhauses, aber eventuell auch darüber hinaus. Zusätzlich muss im Ort dann gegraben werden, um die neuen Leitungen zu verlegen. Die Verbrauchskosten habe man noch nicht ermitteln können, weil die Datenlage bei den Rückläufern der Fragebögen noch zu klein sei. Erst wenn feststeht, wer mitmachen möchte, könne man auch konkrete Zahlen auf den Tisch legen. Fest stehe nur, dass man nicht übermäßig teuer sein will. Wie schnell der Bau des Nahwärmenetzes in Höhefeld umgesetzt werden kann, hänge von den Rückmeldungen ab. Geplant ist, dass man bereits im nächsten Jahr starten könnte.

Kommt kein Nahwärmenetz zustande, soll im Kindergarten eine Pelletheizung eingebaut werden, erläuterte Stefan Wolf auf Nachfrage.

Die Sanierung des Kindergartens ist auch die höchste Investition, die der Ort bei der Stadt bei den Haushaltsanforderungen für 2023/24 eingereicht hat. Etwa 1,3 Millionen Euro sind dafür eingeplant.

Ein weiteres Großprojekt wäre die Ertüchtigung der Ortsverbindungsstraße in Richtung Kembach. „Wir werden nicht müde, jedes Jahr Mittel dafür zu fordern“, so Ortsvorsteher Christian Stemmler. Und auch die Ausbesserungsarbeiten an der Fassade des Bürgerhauses sind wieder auf der Agenda. Hinzu kommen noch weitere Projekte, die in Gesamtheit 2,2 Millionen Euro an Kosten verursachen würden. mae