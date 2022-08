Zirkuscamp endet mit Abschlussshow

Reinhardshof. Fünf Tage abwechslungsreiches Zirkuscamp und eine großartige Abschlussshow, dies erlebten zwölf Mädchen und vier Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren beim gemeinsamen Ferienprogramm des Jugendtreffs 114 und des Familienzentrums Wartberg/Reinhardshof vergangene Woche.

Die Teilnehmer kamen aus Wertheim und den angrenzenden Gemeinden. Die Koordination lag bei Edeltrud (E.) Reuer vom Jugendtreff sowie Alex Schuck und Linda Gans vom Familienzentrum.

Die Idee für das Zirkuscamp war im Mai entstanden. „Die beiden Partner bieten schon länger gemeinsam ein Ferienprogramm an“, berichtete Schuck „Wir wollten es dieses Jahr unter ein besonderes Motto stellen.“ Das Thema Zirkus sei in Wertheim noch nicht so präsent, daher habe man sich für das Zirkuscamp entschieden. Nach einiger Recherche sei man auf Clown Muck (Klaus Göpfert) aus Eibelstadt als Trainer und Kursleiter gekommen. Weil man ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm wollte, habe man zudem bei der Wertheimer Tanzschule Physical Funk von Christine Heldt angefragt. Maxi Jolie Böhm und Greta Zanetti, zwei junge Nachwuchstrainerinnen, hatten bereit erklärt, die Ausbildung im Camp zu übernehmen. Die beiden entwickelten die Choreographie, die sie dann im Laufe der Woche mit den Kindern einübten.

Zu Beginn stand das Ausprobieren der verschiedenen Möglichkeiten und die Auswahl der eigenen Nummer für die Kinder auf dem Programm der Kinder. In Gruppen wurde die Wunschnummer dann mehrere Tage geübt. Am Freitagvormittag fand die Generalprobe statt, am Nachmittag dann die Abschlussshow für Familie und Freude auf der Bühne der Halle 115 auf dem Reinhardshof.

Die Aufführung war vielfältig und ließ das Herz der Zirkusfans höher schlagen. Alle Auftritte wurden mit großem Applaus belohnt. Nach einer Tanzperformance begeisterte ein Clownduo mit der Tellerjonglage auf Stangen und mit Tellern auf der Nasenspitze. Die Crazy-Clowns hatten es danach auf Alex Schuck abgesehen und wollten diesen veräppeln. Junge Akrobaten ernteten viel Applaus als ihre Menschenpyramide stand. Mit Hilfe von freiwilligen Erwachsenen aus dem Publikum zeigten die Zauberkinder verschiedene Tricks. Orientalisch wurde es beim Bauchtanzduo. Beeindruckend war auch die Jonglageshow mit Bällen und Tellern. Trotz „Chaos-Teig“ wurde es am Ende etwas Leckeres samt vieler Lacher während der Zubereitung durch die Clowns. Als Abschlussüberraschung gab es zur Freude der Campteilnehmer eine Abkühlung mit Wasserpistolen für die Gäste. Die Show wurde von zwei Teilnehmerinnen moderiert.

Die Kinder waren allesamt begeistert. So waren sich die Geschwister Diana und Maria Grede einig, dass ausnahmslos alles Spaß gemacht habe und sie beim nächsten Mal wieder mitmachen. Die elfjährige Diana berichtete: Lob für die Kinder gab es auch vom Trainer- und Betreuerteam. „Die Kinder zeigten sich von Anfang an sehr begabt“, lobte Göpfert.

Finanziert wurde das Zirkuscamp von der „Harry-Kroll-Foundation“ im Rahmen der Förderaktion „Kleeblatt“. Michelle Lang als Vertreterin der Stiftung erklärte: „Der Schwerpunkt unserer Förderung sind Projekte für benachteiligte Gruppen von Kinder- und Jugendlichen.“ Neben der finanziellen Hilfe unterstützte die Stiftung auch personell.