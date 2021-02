Bestenheid. Ein herausforderndes Jahr 2020 liegt hinter den Mitarbeitern von Zippe Industrieanlagen in Bestenheid und die aufregenden Zeiten seien auch 2021 nicht vorbei, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Corona habe den Arbeitgeber und Arbeitnehmer einiges abverlangt: Homeoffice, Abstandsregeln, Masken, Kontaktreduzierungen, abgesagte Feiern und vieles mehr. Als Belohnung für die hohe Flexibilität sei nun jedem Mitarbeiter ein Bonus in Form der Wertheim-Card übergeben worden. „In diesen schwierigen Zeiten Optimismus und Zuversicht zu verbreiten, das ist uns ein persönliches Anliegen“, so Geschäftsführer Philipp Zippe. „Zudem kann sich Wertheim über fast 1000 verkaufte Wertheim-Cards im Wert von über 20 000 Euro freuen. Somit würden hoffentlich auch die wirtschaftlich hart getroffenen Einzelhändler und Restaurants der Stadt etwas Unterstützung erfahren“, so Zippe.