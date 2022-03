Bronnbach. Die Zimmermannskunst des Mittelalters aus außergewöhnlicher Sicht und Höhe erleben, das geht am Freitag, 4. März, um 18 Uhr. Dann lädt Gästeführer Kurt Lindner zur Dachstuhlführung im Kloster Bronnbach ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der spätromanische Dachstuhl in Bronnbach, der um das Jahr 1200 errichtet wurde, war zwar schön, aber auch schadensträchtig: In den Jahren 1424 bis 1426 mussten mit einem neuen Dach, dem so genannten „hoche werck“, schwerwiegende Bauschäden beseitigt werden.

Das hierbei entstandene gotische Tragwerk und die aufwendigen Holzverbindungen zeigen in beeindruckender Weise die Zimmermannskunst des Mittelalters.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Treffpunkt für die Dachstuhlführung ist im Klosterladen. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben.

In den Dachstuhl gelangt man über eine steile Turmtreppe. Die Führung ist daher nicht barrierefrei.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gilt die 3G-Regel sowie während der Führung FFP2-Maskenpflicht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3