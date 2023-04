ZG Raiffeisen spendet 1000 Euro

Wertheim. Mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt die Firma ZG Raiffeisen eG Karlsruhe die Arbeit der Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter des Malteser Hospiz- und Palliativdienstes St. Veronika in Wertheim.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, wurde bei der Spendenübergabe durch den Vorstand der ZG Raiffeisen an die Verantwortlichen der Trauergruppe das Engagement der Ehrenamtlichen gewürdigt. Die Angebote für trauernde Menschen werden finanziell nicht gefördert. Deshalb sei man auf Spenden dringend angewiesen, so die Koordinatorin der Trauergruppe Wertheim, Ursula Schlachter.

Die Malteser bieten Trauergruppen, Trauercafé, Trauerwandern und Einzelgespräche an. Diese wichtige Arbeit schaffe Raum und Möglichkeiten, in solchen Lebenssituationen Hilfe und Anlaufpunkt für Betroffene zu sein, wurde weiter betont. Gerade deshalb, so die ZG-Vorstände Lukas Roßhart und Dr. Holger Löbbert, sei man von der Notwendigkeit der gewährten Unterstützung überzeugt.