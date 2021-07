ZG Raiffeisen investiert 3,5 Millionen Euro in Bestenheider Standort

3,5 Millionen Euro investiert die Zentralgenossenschaft (ZG) Raiffeisen in den Standort im Wertheimer Stadtteil Bestenheid an der Hafenstraße. Seit Monaten installiert dort die badische Genossenschaft in einen riesigen Silobau direkt am Main – die nach eigenen Angaben deutschlandweit größte Anlage zur Dinkelverarbeitung. Und das weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, denn die Bauarbeiten

...