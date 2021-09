Zeugen nach Diebstahl gesucht

Wertheim. Eine Frau hat am späten Montagnachmittag einen Geldbeutel aus einem Restaurant in der Wertheimer Lindenstraße gestohlen und war anschließend unerkannt geflüchtet. Die Unbekannte hatte e gegen 17.45 Uhr in dem Restaurant etwas zu essen bestellt. Als eine Mitarbeiterin in die Küche ging, stürmte die Frau kurze Zeit später hinterher, schnappte sich eine in der Küche liegende Geldbörse und rannte damit aus der Gaststätte. Die Frau stieg dann auf den Beifahrersitz eines grauen Audis, der mitsamt der Diebin davonfuhr. Zeugen, die Angaben zu der Diebin oder dem grauen Audi machen können, sollten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, melden. pol

