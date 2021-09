Zeuge verschwindet einfach

Wertheim. Beim Amtsgericht Wertheim erlaubte sich ein Zeuge etwas, was auch nicht aller Tage vorkommt. In einer Ordnungswidrigkeiten-Verhandlung mit dem Vorwurf „Verstoß gegen das „Infektionsschutzgesetz“, sollte der Zeuge befragt werden. Bis zu seiner Befragung durch Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt dürfen die Zeugen dem Prozess nicht beiwohnen, sondern müssen im Vorraum warten, bis sie aufgefordert werden den Verhandlungssaal zu betreten um ihre Aussage zu machen. Als dieser Zeuge 15 Minuten nach Verhandlungsbeginn aufgerufen wurde, war er verschwunden. Er hatte sich ohne Bescheid zu geben aus dem Gerichtsgebäude entfernt.

Das Vergehen

Zur Eindämmung der Corona-Infektionen war im Frühjahr der Aufenthalt außer Haus von 22 bis 5 Uhr nur aus notwendigen Gründen erlaubt. Die Polizei achtete bei ihren Streifenfahrten auf die Einhaltung. Am 24. März, um 22.30 Uhr, wollten die Beamtdaumen en auf dem Wartberg den Fahrer eines Pkw kontrollieren. Allerdings dauerte es laut Angaben der Polizei ein Weile, bis dieser endlich anhielt. Im Gespräch gab sich der Mann laut Aussage uneinsichtig und nannte die Beschränkung „Schwachsinn“.

Die Anzeige der Polizei ging an die Staatsanwaltschaft Mosbach und von dort an das Ordnungsamt der Großen Kreisstadt Wertheim. Die Sachbearbeiterin setzte ein Bußgeld von 150 Euro fest und schickte den Bescheid an den Betroffenen. Der Mann legte Einspruch ein.

Der Betroffene erklärte während der Anhörung bei Gericht, dass er nach dem Besuch bei einem Freund auf dem Wartberg sich auf der Heimfahrt befunden hätte, als er kontrolliert wurde. Die Verspätung sei entstanden, weil der Pkw nicht angesprungen sei und erst eine Überbrückung von einer externen Batterie zu seiner organisiert werden musste. Außerdem betonte er, dass er allein im Auto saß und niemanden anstecken konnte.

Zur Verhandlung geladen war eine Polizeibeamtin als Zeugin . Der Betroffene benannte zusätzlich einen Mann als weiteren Zeugen, der im Zuhörerbereich saß. Die beiden wurden aufgefordert, im Vorraum zu warten.

nachdem die Polizistin ihre Aussage gemacht hatte, wurde der Zeuge vergeblich in den Verhandlungssaal gerufen.

Nach einer kurzen Beratung gab die Richterin die Unterbrechung der Verhandlung bekannt. Ein Fortsetzungstermin werde festgelegt und der Zeuge schriftlich geladen.