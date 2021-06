Zeuge nimmt die Verfolgung auf

Miltenberg. Unerlaubt von einer Unfallstelle entfernt hat sich ein Autofahrer am Freitag gegen 14.20 Uhr in Miltenberg. Wie die Polizei mitteilt, war der Unfallverursacher auf der Breitendieler Straße in Richtung Breitendiel unterwegs.

Verkehrsinsel überfahren

Auf Höhe der Einmündung zum dortigen Baumarkt überfuhr er eine in der Fahrbahnmitte montierte Verkehrsinsel und beschädigte diese. Dabei entlüfteten der linke Vorder- und Hinterreifen vom Pkw des Unfallverursachers, so dass diese ebenfalls beschädigt wurden. Eine Radkappe löste sich und prallte gegen die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Autos, das ebenfalls leicht beschädigt wurde.

Anschließend fuhr der Verursacher Richtung Breitendiel davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall und nahm mit seinem Pkw die Verfolgung des flüchtigen Fahrers auf, so dass dieser in Breitendiel gestellt und von der Polizei kontrolliert wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. pol