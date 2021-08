Zeichen der Hoffnung und Opferbereitschaft

Bronnbach. Viele Gläubige feierten an Sonntag das Patrozinium der Klosterkirche Bronnbach am Hochfest Mariä Himmelfahrt. Es gab sowohl am Vormittag wie auch am späten Nachmittag Heilige Messen mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie, jeweils mit Kräuterweihe, der zweiten Messe folgte eine Prozession.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bronnbacher Klosterkirche ist wie viele andere Zisterzienserkirchen auch Mariä Himmelfahrt ge-weiht. Die Aufnahme der Gottesmutter Maria in den Himmel „mit Leib und Seele“ wurde 1950 als un-umstößlicher Glaubenssatz (Dogma) vom damaligen Papst Pius XII. verkündet. Das Fest zu Ehren dieses Anlasses ist wesentlich älter. Die feierliche Messe zu diesem Hochfest ist ein weiterer Höhepunkt im Bronnbacher Kirchenjahr.

Pater Adam Wachnio (links) vor den Kräuterbüscheln. © Hans-Peter Wagner

Pater Adam Wachnio unterstrich zu Beginn der vormittäglichen Messe, Mariä Himmelfahrt sei ein gro-ßes Zeichen von Hoffnung, richtig gut anzukommen und Gottes Gnaden zu empfangen. Christus sei auferstanden, die Menschen würden in Christus alle lebendig gemacht werden, „aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau Maria“.

Der Pater stellte in seiner Predigt heraus, Mariä Himmelfahrt sei ein Fest der großen Hoffnung für die Christen, dass Gott seine Versprechen erfülle. Maria sei ohne Sünde und vorbereitet gewesen für das, was sie zu erfüllen hatte, sie habe den Sohn Gottes angenommen. Maria habe eine besondere Gabe bekommen, sei ihr Leben lang heilig gewesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Maria sei nach dem Tod nicht im Grab geblieben, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Maria sei ein Zeichen der Hoffnung, dass die Versprechungen Gottes gelten.

Der Prediger ging darauf ein, was Maria den Menschen heute zu sagen habe. Sie sei eine demütige Dienerin Gottes, Demut bedeute Ergebenheit, Hingabe, Opferbereitschaft. Das Wort Demut bestehe aus dienen und Mut, entspreche dem „Mut zu dienen“. Maria habe den Mut zu dienen gehabt. Maria habe im Stillen erdulden und erleiden müssen, sei bereit gewesen, Geheimnisse Gottes in ihrem Herzen zu bewahren, habe „Gott ist mein Leben“ auch in schwierigen Situationen fortgelebt.

Der Pater sagte, Maria habe die Kraft für ihr Leben gefunden, auch die Menschen seien in der Lage, Gott zu preisen. Wer sich Gott hingebe, sei bereit. Maria habe erkannt, „ich bin Gott dankbar“, Gott höre die Dankbarkeit der Menschen. Glaube bedeute, Gott führe Schritt für Schritt hin zur vollkommenen Bereitschaft. In diesem Augenblick sei Maria Fürsprecherin, sich Gott anzuvertrauen, das Leben zu bejahen.

Die Messe setzte fort mit Fürbitten, Gebeten für alle Wohltäter der Ordensgemeinschaft, dem „Vater Unser“ und der Kommunion. Vor der Kräutersegnung erläuterte der Pater, mit den Blumen werde die Schönheit der Schöpfung in den Gottesdienst gebracht. Das Segnen von Kräutern und Blumen erinnere an den Reichtum des Lebens. Pater Adam Wachnio vollzog die Kräutersegnung in der gesamten Klosterkirche.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Messe war wunderbar mitgestaltet von Sonja Miranda Martinez (Sopran), Bianca Schütz (Alt), dem Bronnbacher Bläserensemble mit Matthias Heinrich (Trompete), Heiko Busse (Trompete), Manf-red Lutz (Posaune) und Marianne Heinrich (Trompete) sowie Regina Oetzel (Orgel und Leitung).