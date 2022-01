Zauberkünstler Jens Gall unterstützt Verein

Bestenheid. Jens Gall (links) aus Bestenheid hat in den letzten eineinhalb Jahren seine Zauberkünste bei diversen Veranstaltungen aufgeführt und hierbei Spendengelder für den Verein „Ein langer Weg“ gesammelt. Jens Gall wurde an Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, Geburtstagsfeiern, Vereinsfeiern und weiteren Festlichkeiten als Zauberer von den Veranstaltern gebucht und führte dort seine Künste auf. Auf eine Gage für seine Auftritte verzichtete Jens Gall und verlangte hierfür lediglich eine Bratwurst und ein Bier. Am Ende seiner Auftritte machte Jens Gall seine Zuschauer darauf aufmerksam, dass er zu Gunsten des Vereins „Ein langer Weg“ seine Zauberkünste vorführt. In den Sommermonaten war Jens Gall jedes zweite Wochenende vor allem im bayerischen Raum für den Verein auf Zaubertour. In Zeiten der Corona-Pandemie hat Jens Gall einen Adventskalender mit seinen Zauberkünsten erstellt und diesen sowie weitere Zauberkünste auch via Whatsapp an Familie, Freunde und Bekannte versendet. Hierfür hat er eigens ein Paypal-Konto für Spenden eingerichtet. Insgesamt kamen 1500 Euro an Spenden zusammen, welche Jens Gall an den Vereinsvorsitzenden Thomas Müller (rechts) überreichte. Bild: Verein

