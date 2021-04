Zahlreiche Wildunfälle

Kreuzwertheim/Main-Spessart. Drei Rehe und ein Hase kamen bei Kollisionen mit Fahrzeugen auf den Straßen rund um Marktheidenfeld zu Tode.

Die Rehe überquerten am Abend zwischen 21.30 und 22.15 Uhr im Raum Kreuzwertheim (Staatsstraße 2315), Erlenbach und Marktheidenfeld die Fahrbahn. Der Hase lief gegen 5 Uhr zwischen Stadelhofen und Urspringen in ein Auto. Das Tier steckte anschließend verendet im Kühlergrill fest und musste in einer Kfz-Werkstatt entfernt werden. Die Summe der Gesamtsachschäden beläuft sich laut Polizeiangaben auf 6500 Euro.

Polizei warnt

In den nächsten Tagen erblicken die ersten Rehkitze das Licht der Welt. Die Muttertiere sind dann verstärkt auf Nahrungssuche unterwegs. Sterben diese bei einer Kollision mit einem Fahrzeug, verhungern zwangsläufig in der Folge die neugeborenen Rehe. pol