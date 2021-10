Zahlreiche Aktivitäten mussten pandemiebedingt ausfallen

Wertheim. Die Mitglieder des Kanuclub Wertheim trafen sich jüngst zur Jahreshauptversammlung im Bootshaus des Vereins. Der Vorsitzende Friedrich Andres stellte die Beschlussfähigkeit fest und berichtete aus dem vergangenen Jahr.

Die Heizungsanlage im Bootshaus war in die Jahre gekommen und wurde durch eine moderne Nachfolgerin ersetzt. Zusätzlich investierte der KCW in eine Solaranlage auf dem Dach des Bootshaus. Durch den nun selbst produzierten Strom wolle man etwas für die Umwelt tun und könne auch Kosten sparen, so Andres. Wie in der letzten Hauptversammlung angekündigt, wurden zwei moderne Wanderboote angeschafft. Diese werden von den Mitgliedern gerne genutzt, wie die Aufzeichnungen im elektronischen Vereinsfahrtenbuch zeigen.

Sportwart Bruno Nicke konnte nur von einem abgespeckten Fahrtenprogramm berichten. Die geplanten Wildwasserfahrten sowie das Kenterrollentraining in der Kleinschwimmhalle wurden komplett abgesagt. Ebenso eine Wanderfahrt des Kanuverbands, diese soll 2022 nachgeholt werden. Die Bedingungen um ein Wanderfahrerabzeichen zu erhalten, wurden vom Kanuverband vereinfacht.

18 Vereinsmitglieder haben die Bedingung für ein bronzenes Abzeichen erfüllt, Birgit Gross erhielt ein silbernes, Dietrich Kneucker ein goldenes Wanderfahrerabzeichen. Michael Gross errang Jugend Bronze. Insgesamt konnten im Vereinsfahrtenbuch 18 816 Kilometer aufgezeichnet werden, hierzu trugen in erheblichem Maße bei: Friedrich Andres, Dorothee Andres, Peter Podraza, Karin Nicke mit jeweils über 1000km, und Bruno Nicke mit über 2000km.

Dieter Röttinger und Ute Kirchner haben die Kasse geprüft. Sie hatten keine Beanstandungen und empfahlen die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erfolgte. Für langjährige Vereinsmitgliedschaft konnten geehrt werden Christoph Benz (zehn Jahre), und Ingrid Eck (25 Jahre). Bei den folgenden Wahlen traten Monika Wießner, Dietrich Kneucker und Helmut Biceck nicht mehr an. Der alte und neue erste Vorsitzende dankte Ihnen für die Mitarbeit im Vorstand mit einem Präsent. Die weiteren gewählten Vorstandsmitglieder sind Peter Potraza (Stellverteter), Britta Kunkel (Kasse), Margarete Tilly (Schriftwartin), Bruno Nicke (Sportwart), Alfred Schneider (Geländewart), Norbert Kirchner (Pressewart), Ralf Renk, Christoph Benz, Klaus Klein (Beisitzer), Ute Kirchner, Dieter Röttinger (Kassenprüfer). Der bereits in der Jugendversammlung gewählte Jugendwart Jonas Gebhardt wurde von der Versammlung bestätigt.