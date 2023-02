Zahl der Wertheimer nimmt zu

Wertheim. Es ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber er geht nach Meinung der Verantwortlichen in die richtige Richtung. In Wertheim lebten Ende vergangenen Jahres 23 423 Menschen. Das bedeutet ein Zuwachs von 423 Personen oder rund 1,8 Prozent gegenüber Anfang 2022. Das ergibt sich aus einer Auswertung des Bürger-Service-Zentrums der Stadtverwaltung auf der Grundlage eigener Zählungen. Demnach konnten alle Stadtteile und zehn von 15 Ortschaften Einwohnerzuwächse verzeichnen.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, gab es einen – wenn auch geringen – Geburtenüberschuss nur in zwei Stadtteilen und sechs Ortschaften. Deshalb beruht der Anstieg der Wohnbevölkerung vor allem auf einem deutlichen Überhang von Zu- gegenüber Wegzügen.

Insgesamt ließen sich im vergangenen Jahr 1779 Neubürger in Wertheim nieder. Im gleichen Zeitraum sind 1218 Menschen weggezogen. Bei den Personen, die neu nach Wertheim gekommen sind, haben zwei von drei Neubürgern einen Migrationshintergrund. Maßgeblich war dabei die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Rund 400 Menschen waren es 2022.

Die Große Kreisstadt Wertheim werde damit ihrer Verantwortung gerecht und zeige sich, wie auch in ihrer Vergangenheit, offen für die Aufnahme und Integration von Menschen aus anderen Ländern, betonen die Verantwortlichen. Gleichzeitig bedeute diese Entwicklung aber auch erhebliche Mehrarbeit für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Insbesondere das Bürger-Service-Zentrum mit seinen Abteilungen sei dabei stark gefordert. Aber auch in Kindertagesstätten und Schulen sehe man sich erhöhten Anforderungen gegenüber.

Größter Stadtteil blieb 2022 Bestenheid mit 3385 Einwohnerinnen und Einwohnern. Hier gab es allerdings auch – nach Vockenrot – die geringsten Zuwächse, so dass die Kernstadt links und rechts der Tauber mit 3207 Menschen dichter heranrückte. Die gestiegene Attraktivität der Innenstadt, die auf erfolgreiche Stadtsanierung und verstärkten Geschosswohnungsbau basiert, spiegelt sich in einem Anstieg von 108 Menschen innerhalb eines Jahres wider. Noch größer fiel das Wachstum am Wartberg aus, wo jetzt 3034 Menschen wohnen und damit 135 mehr als 2021.

Größte Ortschaft ist nach wie vor Nassig mit 1342 Einwohnerinnen und Einwohnern, gefolgt von Reicholzheim mit 1216 Menschen. Den größten Zuwachs mit 35 Personen gab es in Urphar. Hier lebten Ende des Jahres 576 Bürgerinnen und Bürger. Dagegen gingen die Einwohnerzahlen in Mondfeld um 21 auf 880 Personen zurück.

Wertheim hat sich als wichtige Prämisse der Kommunalpolitik eine steigende Bevölkerungsentwicklung zum Ziel gesetzt. So gilt es, die 2022 sichtbar gewordene Tendenz zum Trend auszubauen und die Bemühungen vor allem um einen qualifizierten Zuzug zu verstärken. Dazu zählt die Fortsetzung der Wohnungsbaupolitik. Diese trage, so die Verantwortlichen, nicht nur im Bereich der Kernstadt Früchte.