Auch unter den Bedingungen der Pandemie leisten die Freiwilligen Feuerwehren der Region vollen Einsatz. Die Freudenberger Wehr hat sogar deutlich mehr Aufgaben.

Wertheim/Freudenberg. In den 13 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim sind insgesamt 540 Einsatzkräfte aktiv. Sie erleben nun seit rund einem Jahr Einschnitte im Übungs- und Dienstbetrieb. Wertheims Stadtbrandmeister Torsten Schmidt resümiert im FN-Gespräch: „Es ist eine äußerst schwierige Situation.“

Man erwarte von der Feuerwehr volle Einsatzbereitschaft. „Auf der anderen Seite fehlt uns durch die Beschränkungen die Übungsroutine im praktischen Feld.“ Die Zahl der Einsätze und die Verteilung der Einsatzarten bewege sich auch in der Pandemiezeit auf dem Niveau der Vorjahre.

Starke Einschränkungen hat man im Übungsbetrieb. Nach dem ersten Lockdown ab Sommer 2020 gab es Präsenzübungen mit Einschränkungen. „Feste Gruppen von acht Einsatzkräften mit einem festen Ausbilder, unter allen Hygiene- und Abstandsregeln, ohne Körperkontakt“, beschreibt Schmidt. Damit seien aber nicht alle nötigen Szenarien trainierbar. Vom November an waren Präsenzübungen ganz untersagt. Seither setzt die Wertheimer Feuerwehr auf eine Plattform für Onlineausbildung, die die Abteilung Stadt und die Ortschaften nutzen. So wurden Schulungen für Führungskräfte genauso angeboten wie theoretische Schulungen für alle Einsatzkräfte.

Besatzung reduziert

„Seit Anfang Februar sind wieder Präsenzübungen von festen Kleingruppen unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt.“ Dies nutze man für wichtige praktische Übungsbereiche wie Atemschutzeinsätze. „Es gilt aber weiterhin die Empfehlung, Übungen so oft wie möglich online durchzuführen.“ Auch in den Einsätzen ergreift man vielfältige Maßnahmen, um die ehrenamtlichen Retter vor Infektionen zu schützen. Der ganze Einsatz über muss eine FFP2-Maske getragen werden. Teilweise wird die Besatzung der Fahrzeuge reduziert und dafür werden mehr Fahrzeuge eingesetzt. „Es gibt zudem keine Nachbesprechungen und keine Treffen ohne dienstlichen Charakter“, so der Stadtbrandmeister.

Auch die Gerätehäuser dürften nur aus dienstlichen Gründen betreten werden. Zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Pandemie hat die Feuerwehr Wertheim nicht übernommen. „Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und die Einsatzkräfte keiner Gefährdung auszusetzen“, begründet Schmidt die Entscheidung.

Bei der Feuerwehr Freudenberg hingegen kamen durch die Pandemie zahlreiche Aufgaben hinzu. Was die Belastung der Feuerwehr angeht, stellt Stadtkommandant Klaus Weimer fest: „Die komplette Arbeit wird durch Corona massiv erschwert.“ Einsatzarten und Einsatzzahl bewege sich für die insgesamt über 100 Einsatzkräfte in fünf Abteilungen auf dem durchschnittlichen Niveau von 2019.

Massive Einschränkungen gibt es auch in Freudenberg bei den Übungen: Im ersten Lockdown seien keine Präsenzübungen erlaubt gewesen. Ab Mai habe man dann wieder in kleinen Gruppen mit Masken geübt. „Wir haben es so gestaltet, dass der Mindestabstand eingehalten wurde und wir nur im Freien geübt haben.“ Auch die anderen Hygienevorschriften wurden penibel eingehalten. „Es ist wichtig, dass wir üben, denn die Handgriffe müssen sitzen.“ Die Feuerwehrleute seien froh gewesen, überhaupt wieder trainieren zu dürfen. Im November musste der Präsenzübungsbetrieb wieder eingestellt werden, das gilt bis heute. „Wir hoffen, dass es bald wieder los geht.“ Aus- und Weiterbildung findet über digitales Lernmaterial und der Austausch untereinander über Messengerdienste statt.

Zum Schutz im Einsatz setzt man auf die gleichen Maßnahmen wie die Wertheimer Kollegen. „Uns fehlt das gemeinsame Zusammensitzen nach den Einsätzen“, bedauerte Weimer. Nachbesprechungen gebe es nur, wenn dies absolut notwendig sei. „Die Ansteckungsgefahr für die Einsatzkräfte ist durch unsere Hygienekonzepte ziemlich gering“, ist er überzeugt. Die neuen Helme, die schon in Zeiten vor der Pandemie für alle Abteilungen angeschafft wurden, erwiesen sich nun als Glücksgriff. „Sie haben einen eingebauten abklappbaren Gesichtsschutz sowie eine Schutzbrille, das ist jetzt für den Infektionsschutz ein Vorteil.

Neben den regulären Einsätzen engagiert sich die Wehr stark im Infektionsschutz für die Bevölkerung. Mit dem ersten Lockdown 2020 halfen die Einsatzkräfte bei der Umgestaltung der städtischen Gebäude für den Infektionsschutz. Beispielsweise wurden Plexiglastrennwände installiert, Desinfektionsmittelspender aufgestellt, Abstände geschaffen und Beschilderungen angebracht. „Die die Stadt das mit eigenem Personal nicht geschafft hätte, haben wir unsere Hilfe angeboten“, so Weimer.

Bereits im März 2020 entstand der Pandemieführungsstab der Feuerwehr, der den Verwaltungsstab bei Pandemiemaßnahmen unterstützt. „Die Probleme, die im Verwaltungsstab entdeckt werden, werden vom Führungsstab gelöst.“ Auch bei den Umbauten am Badesee zum Infektionsschutz half man mit.

Zudem war der Führungsstab bei der Planung und Umsetzung von Schutzkonzepten für Veranstaltungen beteiligt. Seit 30. Januar übernimmt die Feuerwehr zudem samstags und sonntags je drei Stunden die Antigen-Schnelltests für Besucher des Otto-Rauch-Stifts. Dazu sei zuvor eine Schulung nötig gewesen, die ein Freudenberger Hausarzt durchführte. Vor jedem Einsatz als Tester müssen sich die Einsatzkräfte selbst testen. Hinzu komme die Arbeit unter Vollschutz und natürlich FFP2-Maske bei allen Tests. „Pro Tag führen wir dort zehn bis 15 Tests durch.“

Außerdem testet die Feuerwehr seit kurzem zwei Mal die Woche in der Lindtalschule die Lehrkräften der beiden Grundschulen. Weimer ist erleichtert, dass es bisher bei den Wehrleuten keine Ausfälle durch Infektionen oder Quarantäne als Kontaktperson gab. Die Hygienekonzepte würden greifen.

Weimer und Schmidt hoffen beide, dass die Einsatzkräfte möglichst bald eine Impfung gegen Covid-19 erhalten können. Aktuell sind Feuerwehreinsatzkräfte in Baden-Württemberg in Prioritätsgruppe drei eingeordnet.