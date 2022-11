Zählerablesung beginnt

Wertheim/Kreuzwertheim/Freudenberg. Die Stadtwerke Wertheim beginnen ab Dienstag, 15. November, mit der Zählerablesung. „Gesetzlich sind wir verpflichtet, die Zählerstände zu ermitteln – unabhängig davon, von welchem Lieferanten die Endkunden beliefert werden“, wird Helena Wahler, Gruppenleiterin der Marktkommunikation, in einer Pressemitteilung zitiert. Dies gelte neben Verbrauchern aus Wertheim auch für jene aus Freudenberg und Kreuzwertheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die an die Stadtwerke übermittelten Stände würden dann entsprechend an die jeweiligen Lieferanten weitergegeben.

Wie in den vergangenen Jahren auch ist die Ablesung auf mehreren Wegen möglich. „Der Umwelt zuliebe setzen wir verstärkt auf digitale Möglichkeiten, um damit Ressourcen wie Papier oder Kraftstoff einzusparen. Gleichzeitig treiben wir dadurch die Digitalisierung in unserem Haus voran“, so Wahler.

Mehr zum Thema Spende Mehr als 400 Euro für Rotes Kreuz Mehr erfahren Nach Übernahme durch Elon Musk Twitter-Mitarbeiter erfahren per E-Mail über Job-Zukunft Mehr erfahren

Dementsprechend erhielten alle Kunden, die bei der letzten Jahresablesung eine E-Mail-Adresse angegeben haben, zunächst eine E-Mail inklusive eines Links. Wer seinen Zählerstand nicht über den Link meldet, erhalte im Nachgang die Ablesekarte per Post.

„Je mehr E-Mail-Adressen uns bekannt sind, desto mehr Ressourcen können wir schonen“, ist die Gruppenleiterin überzeugt und bittet um verstärkte Mitteilungen der E-Mail-Adressen.

Neben der Einsendung der Zählerstände per E-Mail oder Post gebe es außerdem die Möglichkeit, die Eingabe der Daten auf der Homepage der Stadtwerke unter www.stadtwerke-wertheim.de vorzunehmen, heißt es.