XXL-Lutz-Planungen gestoppt

Ortsvorsteher Ralf Tschöp würdigte in der Sitzung des Ortschaftsrats den TSV Bettingen dafür, dass die Sportgruppen am Tag der Sitzung auf andere Räume oder Termine ausweichen, damit das Gremium die Halle nutzen kann.

Revierförster Martin Rösler verwies auf Nachfrage eines Bürgers auf Förderprogramme für Privatwaldbesitzer. So unterstütze das Land Baden-Württemberg die Aufarbeitung von Schadholz unter anderem durch Käferschäden sowie die Aufforstung von Schadholzflächen.

Die Absperrung der Rusche auf dem Spielplatz am Main wurde entfernt. Das Spielgerät ist wieder nutzbar.

Der Ortsvorsteher gab einige Termine bekannt: Die zweite Diskussionsrunde zum Projekt „Schweizer Stuben“ im Rahmen der Bürgerbeteiligung findet am Freitag, 19. November, um 18 Uhr in der Mainwiesenhalle statt. Den Seniorennachmittag veranstaltet die Kirchengemeinde am 19. November. Der Volkstrauertag soll wie gewohnt mit Gottesdienst und Gedenken auf dem Friedhof begangen werden. Das Adventseinläuten erfolgt diesmal im Hof des „Gasthaus Engel“, da dort mehr Platz als vor der Kirche ist. Der Christbaum wird wieder an der Kirche stehen.

Eltern von Gutscheinen für die „Geburtsbäume“ können diese noch bis Ende der kommenden Woche bei Ralf Tschöp bestellen. bdg