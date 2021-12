Wunderbare Musik

Kreuzwertheim. „Les Anges dans nos Campagne“ (deutsche Version: „Hört der Engel helle Lieder“): So ertönt es am Heiligabend in der evangelischen Christmette in Kreuzwertheim. Die beiden Sängerinnen Sonja Miranda und Bianca Schütz boten einen kleinen Vorgeschmack auf die Klänge der Himmelsboten. Mit einer wunderbaren Auswahl an Liedern wie „Joseph et Marie“, „Venez, divin Messie“ oder „Mid Winter“ bescherten die Sängerinnen in Begleitung von Rainer Lange an der Orgel den Besuchern der Mette ein unvergessliches Erlebnis. Und spätestens, als am Ende Manfred Lutz seine Posaune „be-swingt“ zu „Joy to the World“ erhob, „wurde es für alle wahrhaft Heilige Nacht“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Verantwortlichen.

