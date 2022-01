Würzburger Kieferorthopäde jetzt auch in Wertheim

Wertheim. Nach längerer Pause ist die Praxis für Kieferorthopädie in der Wertheimer Nebenzollgasse ab Dienstag, 1. Februar, wieder besetzt. In die früheren Räume von Dr. Günther Goldann kehrt wieder Leben ein. Handwerker sanierten in den vergangenen Wochen die Räumlichkeiten grundlegend, montierten neue Technik und schufen so die Voraussetzungen für einen modernen, digitalisierten Praxisalltag.

Der Würzburger Kieferorthopäde Dr. Stefan Blasius eröffnet hier eine Dependance. Blasius wird sich zusammen mit seiner Kollegin Dr. Marie-Hélène Pastoret sowie einer weiteren Nachwuchsärztin um die Patienten kümmern, zunächst an zwei Tagen pro Woche: dienstags und donnerstags von 9.30 bis 18 Uhr, kurz unterbrochen von einer halbstündigen Mittagspause ab 12.30 Uhr. Später, wenn der Patientenzustrom zugenommen hat, soll an vier Tagen geöffnet sein.

Blasius ist seit 1999 in Würzburg tätig und arbeitet dort mit niedergelassenen Zahnärzten, einem Schweinfurter Mund-, Kiefer-, und Gesichtschirurgen und den Spezialisten der Universitätsklinik zusammen. Da die Praxis neu eröffnet, findet sich hier Technik auf dem modernsten Stand. Neben einem digitalen Röntgengerät steht zum Beispiel ein Scanner zur Verfügung. Die Abdrücke für das notwendige Kiefermodell werden mit einem 3D-Drucker angefertigt.

Für Wertheim rechnet Blasius hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen als Patienten. In seine Würzburger Praxis kommen aber auch relativ viele Erwachsene, die Korrekturen am Kiefer benötigen, um Beschwerden zu beseitigen. Zu diesem Zweck gibt es auch eine fachübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Medizinern, wie Blasius im FN-Gespräch erläutert.

Ist eine tiefergehende Diagnostik notwendig, können die Patienten nach Würzburg kommen. In der dortigen Praxis steht beispielsweise ein innovatives Gerät zur Messung der Kieferbewegungen in Echtzeit zur Verfügung.

Schwerpunkte der Arbeit sind neben Frühbehandlung bei Kindern mit dem Einsatz von herausnehmbaren Spangen, im fortgeschritteneren Alter feste Spangen sowie Therapien mit sogenannten Alignern, durchsichtigen Kunststoffschienen. wei