Wünsche gehen in Erfüllung

Wertheim. 42 Geschenke liegen im Schalterraum der Sparkasse unter dem Christbaum. Sie alle werden an Weihnachten für strahlende Kinderaugen sorgen. „Hinter jedem dieser Geschenke steht ein Kind“, betont Sparkassen-Filialleiter Martin Scheurich. Zum fünften Mal sorgen er und seine Mitarbeiter sowie die Peter- und Martina-Hoffmann-Stiftung des Ehepaars Hoffmann durch ihre „Wünschebaum“-Aktion dafür, dass auch bei ärmeren Familien am Heiligabend eine Bescherung stattfinden kann. Als Novum ist die Wertheimer Tafel mit ihrem Leiter Dieter Adelmann Kooperationspartner.

„Es hat keine drei Tage gedauert, bis der Baum leer war. Inzwischen ist die Aktion bei unseren Kunden bekannt. Einige haben schon richtig auf den Start gelauert“, freute sich Scheurich. Bislang hatten Wohlfahrtsverbände für den „Wünschebaum“ die Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen weitergeleitet, von denen sie wussten, dass in den Familien das Geld knapp ist. Diesmal gab es allerdings nur noch einen Kooperationspartner – die Wertheimer Tafel. Das heißt, alle Geschenke bleiben in Wertheim. Die Bescherung anderer Familien im Landkreis werden inzwischen häufig von den dortigen Filialen der Sparkasse Tauberfranken übernommen, die die „Wünschebaum“-Idee adaptiert haben.

Wie Adelmann berichtet, habe sich die Nachricht, dass man Geschenke für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bekommen kann, bei seinen Kunden wie ein Lauffeuer verbreitet. Mit Martina Hoffmann hat er bei den Eltern so lange nachgehakt, bis genau klar war, was jedes Kind sich erhofft. Die Wünsche seien bescheiden und bodenständig, so Adelmann. Gerade die Jugendlichen wünschten sich oft Dinge, die bei finanziell besser gestellten Familien bei der Bescherung vielleicht eher zu langen Gesichtern führen würden: Schulrucksäcke und Duschgels zum Beispiel.

Zunächst hingen 30 Wunschzettel am Baum. Später wurde auf 42 aufgestockt. Aktuell gehören neben den 252 Erwachsenen 199 Kinder zum Berechtigten-Kreis der Tafel. Damit auf keinen Fall ein Kind leer ausgeht, hat das Ehepaar Hoffmann noch eine Kiste mit CDs und Büchern gepackt, die dann im Tafelladen an die ausgegeben werden können, die nicht zum Zuge kamen. Auch einige Sparkassen-Kunden, für die kein Wunschzettel mehr übrig war, hätten zusätzliche Geschenke vorbeigebracht, freute sich Scheurich. Die Tafel könne Kaffee für die Erwachsenen und elektrische Zahnbürsten für die jungen Besucher dazugeben, so Adelmann.

Neben der Kiste und der Selbstverständlichkeit, selbst ein Paket zu packen, übernimmt die Martina- und- Peter-Hoffmann-Stiftung seit Beginn der Aktion die Aufgabe des Bürgen. Das heißt, sollte einmal ein Kind keine Paten für seinen Wunschzettel finden, würde sie übernehmen. Dank der großen Hilfsbereitschaft der Wertheimer mussten die Hoffmanns noch nie einspringen. Das Schöne sei, dass man dieses Mal die Geschenke in ihrer Summe sehen könne, freute sich Scheurich bei der Übergabe der Präsente am Donnerstag.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass sie die Aktion gemeinsam weiterführen und vielleicht noch ausweiten wollen. Denn es seien mehr Kinder als man denkt, für die ein reicher Gabentisch an Weihnachten nicht selbstverständlich ist. nad