Stellt Euch nicht so an!“ ruft der Verfasser sinngemäß den Kritikern der DSDS-Sendung aus Bronnbach zu. Die Geschichte ergebe eine durchweg negative Bilanz von Klosterleben und das Taubertal sei mittlerweile nahezu entchristlicht. Die Klosteranlage sei mit Steuergeldern aufwändig saniert worden, also müssten nun Einnahmen her, womit auch immer.

AdUnit urban-intext1

Ob die segensreich wirkenden Missionare der Heiligen Familie in Bronnbach in einer stürmischen und verschneiten Winternacht an der Pforte wieder „aufgenommen wurden“ oder doch offiziell durch das zuständigen Erzbistum Freiburg eingesetzt wurden, bleibt der Phantasie des Lesers überlassen. Dass und ob Kloster Bronnbach in seiner Geschichte dem Taubertal vielleicht auch Aufschwung und Nutzen gebracht hat, bleibt ebenso offen. Am Pro und Kontra der Sendung aus dem Kloster möchte ich mich nicht beteiligen.

Die Worte gegenüber Kloster Bronnbach sind jedenfalls respektlos und verletzend. Vielleicht würde der Verfasser zur Kenntnis nehmen, dass Bronnbach für viele Menschen (auch nach 1803 geboren) bis heute ein spiritueller Ort ist. Trotz Austritten und schwindenden Gottesdienstbesuchern (Christus genügen nach Mt. 18, 20 „zwei oder drei“) kommen Gläubige an diesen Ort, um Gott dort zu loben, zu danken oder ihn um Begleitung in schweren Tagen zu bitten.

Die Klostermauern atmen förmlich die Gebete, Bibelverse und Lieder, die dort schon erklungen sind.

AdUnit urban-intext2

Übrigens: Eine gläubige Muslima oder Jüdin müsste man gar nicht belehren, ein Gotteshaus nicht im Minirock zu betreten – sie täten es schon aus Respekt nicht.