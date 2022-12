Wolf Wiecherts Gedichte erschließen sich erst auf den zweiten Blick

Wertheim. Nach über zweieinhalb Jahren gab es im Atelier von Johannes Schwab wieder eine Veranstaltung. Und dann war es gleich eine Lesung mit dem weit über die Grenzen Wertheims bekannten Autor Wolf Wiechert. Der ehemalige Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist seit Jahren als Verfasser von Romanen, Libretti oder Gedichten bekannt. Nun kam sein neuestes Werk „Restsüße“ in den Handel, erneut ein Gedichtband.

Zusammen mit seinem musikalischen Partner Alexander Wolf und der Mezzosopranistin Sonja Miranda-Martinez gelang ein außergewöhnlicher Abend, der weit in die Literatur und die Kunst hineinblicken ließ. Während Wiechert in dem 108 Seiten starken Gedichtband für die Lyrik zuständig war, oblag es Ottmar Hörl, entsprechende Illustrationen beizusteuern. Auch er war zu der Lesung gekommen und berichtete von der konstruktiven Zusammenarbeit mit Wolf Wiechert. Es sei nicht das erste Projekt, das die beiden zusammen verfasst haben. Schon in der Vergangenheit steuerte Hörl einige Ideen zu Büchern von Wiechert bei.

„Rotationen“ als Illustration

Für den Kunstprofessor stand nach eingehendem Studium der Gedichte fest, er müsse Illustrationen aus seinem Zyklus „Rotationen“ beisteuern. Hörl berichtete von Experimenten, als er in den 1980er Jahren begann, Kameras mit Selbstauslöser von Hochhäusern zu werfen, um die daraus gewonnenen Bilder zu verwenden. Doch die Kamera war besser als er dachte, und so kamen gestochen scharfe Bilder in einer langen Reihe am Boden an.

Das konnte es für den Kunstschaffenden nicht sein, und so überlegte er, wie er die Technik überlisten und zu neuen Sichtweisen bewegen kann. Also befestigte er eine Kamera an seiner Autofelge und fuhr damit durch Frankfurt, wo er damals lebte. Dabei entstanden dann neue Sichtweisen. Mittlerweile nutzt Ottmar Hörl einen Akkuschrauber, um die Rotation in seinen Bildern zu erzeugen.

Für den Gedichtband von Wolf Wiechert entstanden die Aufnahmen im Wertheimer Wald. Hierhin zieht sich Hörl gerne zurück, findet er hier doch die Ruhe, die er braucht, um kreativ zu sein. „Würden wir nicht alle rotieren, wären wir schon längst tot“, erinnerte Hörl an die Erdrotation.

Kunst verbessert Menschen

Doch er sparte auch nicht mit Kritik. Wertheim sei für ihn Diaspora in Sachen Kultur. Die Stadt sei eigentlich groß genug, um kulturelle Veranstaltungen jeder Größenordnung anzubieten, aber die Menschen würden nicht erkennen, welch großer Schatz die Kultur eigentlich ist. „Wir lernen über Kultur“ oder „die bildende Kunst verbessert die Menschheit“, waren nur zwei Aussagen von Ottmar Hörl, der in Wertheim einem breiteren Publikum durch seinen Optimisten bekannt wurde. Er wollte einen Kontrapunkt zu dem missmutigen Auftreten in der Stadt bieten. Das sei mit der Figur gelungen, konstatierte der Künstler.

Wolf Wiecherts Gedichte erschließen sich nicht auf den ersten Blick. Das sollen sie auch nicht, denn Gedichte sind die höchste Form der Literatur, so der ehemalige Deutschlehrer. „Denn Gedichte, jedenfalls diese, haben ein bildeigenes, abgedrehtes Format, legen Untiefen frei, Schönes, Hässliches, Schreckliches, Bizarres, Rätselhaftes, was Sprache in ihrer üblichen Funktion nicht mehr benennen kann.“ Bei Gedichten müsse man sich jedes Wort ansehen, hatte schon Johannes Schwab in seiner Einleitung zur Veranstaltung gesagt. Und genau das tat das Publikum, im vollbesetzten Raum dann in aller Ausführlichkeit. Wolf Wiechert erläuterte die Hintergründe zu den Gedichten, die er an diesem Abend vorlas, und so verstanden die Menschen im Saal, was der Autor ausdrücken wollte. Manchmal waren es nur Stimmungen, manchmal kurze Beschreibungen einer Situation, manchmal aber auch Erlebnisse, die Wolf Wiechert in Gedichtform verarbeitet hatte.

Einige Gedichte waren Personen gewidmet, so wie der „Psalm“ für seinen kongenialen musikalischen Partner Alexander Wolf. Der hatte einige der Gedichte von Wiechert vertont und zusammen mit der Mezzosopranistin Sonja Miranda-Martinez kamen sie bei der Veranstaltung zur Aufführung. Durch die Musik kam noch einmal eine neue Dimension hinzu. Erst las Wiechert das Gedicht vor, dann sang es Miranda-Martinez und hob die Worte damit in „eine neue Dimension“, wie es Wiechert nannte.

Fragen beantwortet

So war es ein sehr abwechslungsreiches Programm, das geboten wurde und viele Fragen, die man im Vorfeld hatte, beantwortete. Letztlich blieb aber auch der Satz von Ottmar Hörl hängen: „Die Stadt ist zu groß, um auf Kultur zu verzichten“. Mit dem Gedicht „Restsüße“, der auch Titel des Buches von Wolf Wiechert ist, endete ein außergewöhnlicher Abend vielsagend.