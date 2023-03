Wolf Wiechert: Dichter und Charismatiker mit gewissem Guru-Status

Nassig. Der Schriftsteller Wolf Wiechert, der an diesem Freitag seinen 85. Geburtstag feiert, hat das Kulturleben der Main-Tauber-Stadt in den vergangenen sechs Jahrzehnten begleitet und geprägt. Wertheim mit seiner Altstadt und Burganlage, seiner Einbettung in die Landschaft von Main und Tauber erwies sich als günstiges Biotop für den Mittelalterenthusiasten und Meister des Naturgleichnisses. Ein Pathos der Fremdheit „in diesen Breiten“ hat er gleichwohl nie ganz abgelegt.

Zu Wiecherts Urerlebnissen gehören die Flucht aus Ostpreußen im Winter 1945, die Jugend in der Lausitz und die neuerliche Flucht aus der DDR im Juli 1956. „Bei den Roten bleibst du nicht!“, so die Mutter, die ihn auf die Fahrradfahrt nach West-Berlin schickte. Der Vater, Dorflehrer von Skandau im Regierungsbezirk Königsberg, war im März 1945 von der Roten Armee verschleppt worden. Wolf wurde von seiner Mutter und der Kinderfrau Rosa Puppke aufgezogen, die er in seinem „Rosa“-Roman (2019) als Schutzgestalt und Verkörperung preußischer Geschichte aufstellte.

In Heidelberg studierte er mittelalterliche Literatur bei Peter Wapnewski, Goethe und Kafka bei Arthur Henkel und Wieland bei Friedrich Sengle. Bei Letzterem schrieb er seine Examensarbeit über die Sprache Johann Peter Hebels. Sengles Votum „nicht übel“ freute ihn. Ein amüsierter Kult der Persönlichkeit, der sich durch Wiecherts Romane zieht, stammt nicht zuletzt von seiner Bewunderung für den Duktus dieser Germanistengeneration.

Individualismus war eine gelebte Lektion des Deutschlehrers Wiechert, dem in über 40 Dienstjahren am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ein gewisser Guru-Status zufiel. Zur Festschrift „625 Jahre Lateinschule Wertheim“ (1998) trug er seine Erinnerungen an die 68er-Bewegung in Wertheim bei. Die Proteste gegen den Bundesparteitag der NPD, der Anfang 1970 in der neu gebauten Main-Tauber-Halle stattfand, belebten die linke Szene der Stadt. Der Charismatiker Wiechert entwickelte indes seine eigenen „Alternativen zum kapitalistischen Leistungsprinzip in der Schule“ (Fritz Güde), der Dichter seine eigene Kritik an den Verhältnissen und am Vergessen: „Die Bauern arbeiten/ in der Fabrik./ Die Wölfe sind längst/ erschlagen“ (Mittag auf dem Lande), „Stalingrad/ heißt Wolgograd jetzt/ geh endlich einkaufen“ (Dezember).

Die Freilegung des Dichters Wiechert, der den Kindheitsroman „Bach oder Eine deutsche Bildbeschreibung“ (1987) sowie die Gedichtbände „Beschreibung eines Interesses oder einer Liebe“ (1980), „Achat“ (1989) und „Blutprobe“ (1991) vorlegte, war mit einer Erschütterung seiner Lebenseinrichtung verbunden. Es war seine Revolution im Wortsinn der Kehrtwende, der Beginn des „Waldbauern- und Dichterlebens“, wie er es bis heute nennt.

Das Kleinfamilienleben in der Bungalowsiedlung nahm ein Ende. 1976 bezog er mit seiner neuen Partnerin ein altes Bauernhaus in Nassig vor der Waldung Wolfsbusch. Der „Wolf“, „von Osten her eingewechselt“, den „abseits vom Rudel“ manchmal noch „die Angst, die Trauer“ trifft (Biografie), sollte wieder heimisch werden. Das historische Anwesen in der Steingasse entwickelte sich nicht allein zum Heim einer großen Familie, sondern auch zum Mittelpunkt eines weiten Freundeskreises. Der „Dichterturm“, ein 1993 vollendeter Turmanbau an das Haus, erhielt Zeichencharakter für die örtliche Konzentration von Gesprächen und Projekten.

Wiecherts Lebenswende hatte ihn unter soziale Beobachtung gestellt. Der „Ikarus Albatros“ gab diesen Blick zurück, indem er Wertheimer Figuren in seine Gedichte und Geschichten verwob. Auch in diesem Sinne ist die Schlusswendung seines Gedichts „Augenblick“ zu verstehen. „Du solltest dich wirklich/ mal sehen/ mit meinen Augen“. „Unaufhaltsam kreis ich sie ein/ und halte den Federschmuck bereit“, heißt es über „die Leute“ im Gedicht „Biographie“.

Seit der Jahrtausendwende hat Wiechert sein Mythologisierungsunternehmen in drei autobiografischen Romanen verfolgt: „Eine Liebe in Kaliningrad“ (2006), „Der Kaktus“ (2008) und „Rosa. Eine kontrollierte Spekulation“.

Ein neues Lebenselixier hat er in der Zusammenarbeit mit dem Komponisten Alexander Wolf gefunden. Das Liederalbum „Besser du redest nicht weiter darüber“ (2019) erhielt bemerkenswerte Kritiken. Die Oper „Mozart – ein Sommermärchen“ (2021) feierte Premiere auf dem Mozartfest Würzburg.

Der Dichter scheint ein neues Mittel für seine alte Taktik gefunden zu haben: „Die Fenster putz ich dem Meister dem Tod/ damit er mich sieht/ und nicht versehentlich kommt“.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum Geburtstag schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an.