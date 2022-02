Wertheim. Einen Schaden von zirka 1000 Euro verursachte eine unbekannte Person vermutlich mit einem gelben Fahrzeug in Wertheim. Zwischen 12 Uhr am Sonntag und 11.20 Uhr am Montag streifte der Lenker oder die Lenkerin eines gelben Gefährts ein in der Theodor-Heuss-Straße geparktes Wohnmobil. Der Unfall ereignete sich mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verursacher meldete sich im Anschluss weder bei dem 67-jährigen Eigentümer des Wohnmobils noch bei der Polizei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2