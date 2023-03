Wohnen hat gesamtgesellschaftliche Relevanz

Bronnbach. Drei Viertel der Menschen in Deutschland wohnen aktuell in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Über das Wohnen der Zukunft referierte Dr. Hannes Taubenböck am Donnerstag im Kloster Bronnbach.

Wohnungsmangel, Mietpreisbremse, Heizungsaustausch: Kaum ein anderes Thema wird politisch derzeit so intensiv diskutiert wie das Thema „Wohnen“. Daher war es doch etwas verwunderlich, dass sich nur wenige Zuhörer eingefunden hatten, um den Vortrag des Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu hören. Schon der Titel „Deutschland: Wie und wo wir wohnen (wollen)“ ließ erahnen, dass eine zentrale Frage sein würde, ob der Ist-Zustand auch der Soll-Zustand sein sollte. Kurz gesagt: Der Referent hatte daran deutliche Zweifel. Denn Wohnen habe gesamtgesellschaftliche Relevanz, so seine Grundthese: „Das Wie und das Wo wir wohnen, definiert zu einem nicht unerheblichen Grad, zu wem wir uns entwickeln.“

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Algorithmen könnten Satellitenbilder heute großflächig ausgewertet werden. Zu diesen Bildern präsentierte der Referent zahlreiche Fakten und Statistiken rund um die Wohn- und Lebensformen im Land. Dabei hätten sich auch kognitive Dissonanzen ergeben: So liege der Urbanisierungsgrad laut Statistischem Bundesamt zwar bei 77 Prozent, gleichzeitig wohnten aber nur 36 Prozent in urbanen Gebäudetypen. „Wir sind bei weitem nicht so urbanisiert, wie auch von der Politik gemeinhin angenommen“, folgerte Taubenböck.

Immer wieder stellte er die aktuellen Verhältnisse in Frage, ohne dabei jedoch konkrete Lösungsvorschläge zu favorisieren. Diese seien Aufgabe der Politik. Besonders hob Taubenböck jedoch hervor, dass sich die Art des Wohnens auch grundsätzlich auf die Art des Zusammenlebens auswirke. Bedeutet es wirklich, dass ein Aufwachsen auf dem Land ökologischer und nachhaltiger ist, nur weil man in der Natur aufwächst? Ein klares Nein, so der Experte. Im Gegenteil: „Dicht zusammenzuleben ist unglaublich ökologisch.“ Bundesweit seien 7,2 Prozent der Fläche versiegelt – ein Areal so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Würden alle Einwohner in Blockbebauungen wohnen, würde sich der Anteil auf 2,8 Prozent reduzieren. Würden dagegen alle in dörflichen Strukturen wohnen, wären 42 Prozent der Fläche verbaut.

Auch ökonomisch sei eine hohe Dichte sinnvoll, denn Studien zeigten: Eine doppelte Einwohnerschaft brauche 15 Prozent weniger als das Doppelte an Fläche, produziere aber 15 Prozent mehr als das Doppelte des Bruttoinlandsprodukts. Allerdings würden dabei auch negative Faktoren wie die Kriminalitätsrate steigen. Insgesamt bewertete er ein enges Zusammenleben jedoch positiv – auch aus eigener Erfahrung.

Stark kritisierte der Experte die häufig gleiche Bauweise heutiger Häuser: „Wir schaffen immer mehr fantasielose Orte ohne Selbst“, appellierte er zu mehr Kreativität sowohl beim Hausbau, aber auch der Gestaltung von Innenstädten. Die Gesellschaft müsse stärker darüber diskutieren, wie man wohnen wolle. „Wir haben keinen gesamtgesellschaftlichen Plan“, urteilte Taubenböck. Dabei hielt er der Gesellschaft auch den Spiegel vor: „Während wir jammern, dass immer mehr Einzelhändler schließen, lassen wir uns von Internetgiganten beliefern.“ Auch der Rückzug ins Einfamilienhaus und sogenannte „Zwischenstädte“ wirkten sich stark auf das soziale Miteinander aus.

Anhand eines Vergleichs von Satellitenbildern von München mit Istanbul und erst recht dem Perlfluss-Delta in China konnte man leicht erkennen, dass die demografische und wirtschaftliche Dynamik inzwischen in anderen Regionen der Welt stattfindet. Daraus erwachse auch für Deutschland eine „gigantische Konkurrenz“. Insofern hinterfragte der Referent unser Modell des Wohlstandes und ob sich dieses künftig noch aufrechterhalten lässt. Hier kam aus dem fachkundigen Publikum auch Widerspruch, woraus sich mehrere Male eine Diskussion entspann, aus der verschiedene politische Sichtweisen deutlich wurden.

In seinem Ausblick hob Taubenböck drei Tendenzen hervor. Die Zunahme von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten sowie mehr Flächenverbrauch pro Person und höhere Ansprüche erforderten eine Zunahme der Bautätigkeit. Auch werde die Zahl wachsender und schrumpfender Gemeinden zunehmen. Dass bundesweit zwei Millionen Wohnungen leer stehen, sei ein Drama: „In der Theorie haben wir keine Wohnungsnot, sondern die Wohnungen stehen nur am falschen Ort.“ Der Lösungsbeitrag seiner Profession bestehe darin, Daten bereitzustellen, meinte der Referent. Informationen gebe es genug. Diese könnten gutes politisches und planerisches Handeln aber nicht ersetzen. Mit einem Augenzwinkern gestand er aber auch ein: „Ich habe das Glück, dass ich das nicht entscheiden muss.“ kg