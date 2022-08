Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Rathaus vor Ort“ - Verwaltungsspitze bei Rundgang durch die Ortschaft auf Probleme hingewiesen Wo in Urphar der Schuh drückt

„Rathaus vor Ort“: Die Verwaltungsspitze der Großen Kreisstadt Wertheim machte am Dienstagabend in Urphar Station. Ziel war zu erfahren, wo in der Ortschaft „der Schuh drückt“.