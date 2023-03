Wo die Grundstücke am wertvollsten sind

Main-Tauber-Kreis. Drei Gutachterausschüsse haben im Main-Tauber-Kreis in den vergangenen Monaten über der Angelegenheit gebrütet. Rund um Wertheim sowie rund um Bad Mergentheim schlossen sich die Kommunen jeweils in einem Ausschuss zusammen, lediglich die Gemeinde Igersheim beließ es bei einem eigenen Gremium. Die Ausschüsse legten die Bodenrichtwerte für Grundstücke fest – eine Mammutaufgabe. Beispiel Bad Mergentheim: An der Ermittlung der neuen Werte waren neben den Mitgliedern des Gutachterausschusses Main-Tauber-Süd, jeweils zwei weitere Sachverständige der anderen zehn Kommunen beteiligt, so Carsten Müller, Pressesprecher der Kurstadt.

„Hinzu kamen die drei Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle des Gremiums bei der Stadtverwaltung sowie externe Beteiligte wie das Finanzamt Tauberbischofsheim“, beschreibt Müller den Aufwand. Die fundierte Bestimmung von Bodenrichtwerten sei ein komplexer Prozess. „Mit einbezogen und ausgewertet werden mussten beispielsweise Bebauungspläne und Flächennutzungspläne, vor allem Verkaufs- und Vergleichspreise“, so Müller. Zudem sei der Informations- und Beratungsbedarf „immens hoch“ gewesen. „Es gab Tage, da gingen bei der Geschäftsstelle im Rathaus fast pausenlos Telefonanrufe und E-Mail-Anfragen ein“, erklärt der Pressesprecher.

Seit einigen Wochen nun liegen die Bodenrichtwerte vor und sind in das Internet-Portal BORIS-BW eingespeist. Die Fränkischen Nachrichten veröffentlichen auf dieser Seite die drei am höchsten bewerteten Gegenden je Gemeinde (siehe Tabellen unten). Die wertvollsten Grundstücke sind auf der Karte mit Bild dargestellt.

Der absolute Spitzenreiter des Kreises ist Bad Mergentheim. Hier kommen zwei Lagen (Marktplatz und Burgstraße) auf den Wert von 900 Euro. Zwei weitere Nachbarschaften der Kurstadt erreichen Werte von 800 und 700 Euro. In Wertheim haben die Grundstücke an der Kurt-Lutz-Straße den höchsten Wert (213), und in Tauberbischofsheim ist die Gegend um den Marktplatz am höchsten bewertet. In den kleineren Gemeinden sind meist Neubaugebiete an der Spitze, weil diese Grundstücke auf dem Markt den höchsten Preis erzielt haben. Die Bodenrichtwerte berücksichtigen neben den Marktpreisen den Entwicklungszustand und den daraus resultierenden Durchschnittswert für den Grund und Boden pro Quadratmeter. Bei der Ermittlung werden beispielsweise Lage, Zustand, Erschließungsgrad oder Bebauungsmöglichkeiten herangezogen. Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ist der Hebesatz, den die Kommunen festlegen. Die Bodenrichtwerte sind, was die Steuerlast angeht, von Gemeinde zu Gemeinde also nicht hundertprozentig vergleichbar.