Wissen aufgefrischt

Gemünden. In Gemünden trafen sich am Samstag die ehrenamtlichen Wespen- und Hornissenberater des Landkreises Main-Spessart zu einem Auffrischungslehrgang.

Begrüßt wurden sie durch den Leiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Main-Spessart, Dieter Stockmann. Dieser freute sich über die zahlreiche Teilnahme. Breiten Raum nahm die Erreichbarkeit der Berater ein. So sollen sich Personen mit Wespen- oder Hornissenproblemen zukünftig entweder direkt an die Gemeinde oder an die Naturschutzbehörde beim Landratsamt wenden können. Diese informieren dann die Berater, die Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen.

Die Umweltingenieurin Jane Seufert als Staatliche Fachkraft für Naturschutz wiederholte mit den Teilnehmern die Biologie dieser durch das Artenschutzrecht besonders geschützten Tiere. Seufert wird sich mit ihrem Kollegen Bastian Dürr um die Wespen und Hornissen kümmern. Sie stellte bei dem Lehrgang noch einmal die Rechtsgrundlagen vor und übte mit den Teilnehmern das Erkennen verschiedener Wespenarten.

Asiatische Hornisse in Bayern

Jane Seufert informierte die Wespen- und Hornissenberater auch über den ersten Nachweis der Asiatischen Hornisse in Bayern. Dieser Nachweis erfolgte in Neuhütten, doch handelte es sich nur um ein einziges männliches Exemplar. Ein Brutnachweis, also ein Nest, konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Die Wespen- und Hornissenberater wurden intensiv mit dem Erkennen dieser Hornissenart geschult. Gleichzeitig erhielten die Wespen- und Hornissenberater den aktuellen Flyer der Naturschutzbehörde über die Asiatische Hornisse. Das Landratsamt würde – bei entsprechendem Interesse – auch neue Wespen- und Hornissenberater ausbilden.