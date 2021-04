Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schlösschen im Hofgarten - Stiftung will am 11. Mai die Stelle der künstlerischen Leitung neu besetzen / OB räumt Fehler im Schreiben an Kuratorium ein Wird Stefanie Arz die neue Leiterin?

Jörg Paczkowski und Stefanie Arz bei der „Staffelstabübergabe“ im März 2017. © Diana Seufert