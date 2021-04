Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona-Pandemie - Testpflicht im Präsenzunterricht wird seit Montag umgesetzt / Schulleiter berichten über einen Ablauf ohne Probleme / Auch positive Ergebnisse „Wir ziehen den Hut vor den Kindern“

Das Testen in den Schulen ist erfolgreich angelaufen. Das zeigt eine FN-Umfrage an sieben Wertheimer Schulen. An der Comenius Realschule wurden neun Schüler positiv getestet.