Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wirtschaft - König und Meyer stellt Zubehör für die Musikbranche her, die während der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurde / Die Produktion von Desinfektionsständern füllte das Umsatzloch „Wir waren wie in einer Schockstarre“

Das Wertheimer Unternehmen König und Meyer verzeichnete als Produzent von Zubehör für die Musikbranche während der konzertfreien Zeit einen deutlichen Umsatzeinbruch. Doch Geschäftsführerin Gabriela König blickt optimistisch in die Zukunft. Die Produktion von Desinfektionsständern fing einen Teil des Rückgangs auf. © Heike Barowski