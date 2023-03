Wildtiere halten sich nicht an Zeitumstellung

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. In der Nacht von diesem Samstag auf Sonntag ist es wieder soweit: Die Sommerzeit beginnt. Das hat Auswirkungen für viele Menschen – und Tiere. Deshalb macht die Kreisjägervereinigung Wertheim auf die Warnung des Landesjagdverbands Baden-Württemberg vor Wildunfällen aufmerksam.

Nachdem die Uhren um eine Stunde nach vorne gedreht sind, fällt der morgendliche Berufsverkehr auf den Straßen wieder in die Zeit der Dämmerung. Dann ist besondere Vorsicht geboten, denn Wildtiere folgen weiter ihrem natürlichen Rhythmus.

Im Frühling locken frisches Grün und Streusalzreste besonders das Rehwild in den frühen Morgenstunden an die Straßenränder. Denn nach dem Winter sind die Energiereserven der Wildtiere aufgebraucht. Hinzu kommen die ersten Revierkämpfe, um die jungen Rehböcke zu vertreiben. Die Aktivität der Wildtiere nimmt im Frühjahr wieder zu.

Erhöhte Aufmerksamkeit nötig

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg appelliert gemeinsam mit seinen 57 Mitgliedsvereinen deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, in den nächsten Wochen mit reduzierter Geschwindigkeit und erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren. Besonders gefährdet sind Landstraßen und Waldgebiete, vor allem während der Dämmerung in den Morgen- und Abendstunden.

Die Experten geben deshalb Verkehrsteilnehmern folgende Tipps: Sobald Wild am Straßenrand auftaucht, soll sofort abgeblendet, gehupt und kontrolliert abgebremst werden. Meist sind Wildtiere nicht allein unterwegs, es könnten also noch weitere Tiere nachkommen. Ist eine Kollision nicht vermeidbar, sind unkontrollierten Ausweichmanöver zu unterlassen, da diese schlimme Folgen haben könnten. Stattdessen das Lenkrad gut festhalten und weiterfahren. Sollte es zum Unfall kommen, sofort Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen und Unfallstelle absichern. Das tote Tier mit Handschuhen an den Seitenstreifen ziehen, so möglich.